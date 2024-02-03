Bitlis Kar Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Bitlis Belediyesi tarafından 3.'sü düzenlenen kar festivali renkli görüntülere sahne oldu.
Bitlis- Tatvan kara yolu üzerinde bulunan El Aman Kayak Tesisinde düzenlenen kar festivalinde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Festivale katılan vatandaşların kimi kızak ve kayakla kaymanın keyfini çıkarırken kimisi ise kar üzerinde halay çekerek eğlendi. Yeme ve içme ikramlarının da yapıldığı festivalde havanın kararmasıyla birlikte milli kayakçılar meşaleler ile vatandaşlara kayak gösterisi sundu.
Bu yıl 3'.sünü düzenledikleri festivalin gururunu yaşadıklarını belirten Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Bugün Bitlis'in El Aman Hanı bölgesindeyiz. Bu yıl 3'ncüsünü düzenlediğimiz kar festivalindeyiz. 3 yıldır bunu yapıyoruz. Allah'a hamd olsun çok güzel bir ilgi var. Aileler ve çocukları burada gençler burada eğleniyorlar. Tabi karın başkenti diyoruz. Karı böyle eğlenceye çevirmeye çalışıyoruz. Buradaki kalabalık gerçekten bizi mutlu ediyor. Bu yıl yeni tesisimizi yaptık. İnşallah bunun devamı getireceğiz. Hep söylüyoruz. Bitlis kabuğunu kırdı. İnşallah karın başkenti aynı zamanda kayak merkezinin de başkenti olacak. Eğlence merkezlerinin de başkenti olacak. Bu şekilde karı eğlenceye çevirdik" diye konuştu.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival için İstanbul'dan gelen Bitlisli iş insanı Hasan Dalkıran ise, "Sabah uçağıyla geldim ancak yetiştim. İnanılmak bir keyifli ortam, bunu karı kışı turizmi maddiye dönüştürmemiz lazım" dedi.
Her kesimin ilgi gösterdiği festivale Muş'tan geldiğini belirten Mahmut Karataş adlı vatandaş ise çok eğlendiklerini belirtti. Karataş, "Çok güzel bir festival olmuş. Gerçekten bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı sundukları için çok teşekkür ediyoruz. Çok eğleniyoruz" diye konuştu.
Gündüz festivalde kar üstünde halay çeken vatandaşlar, havanın kararmasıyla birlikte meşaleli kayak gösterisini büyük bir zevkle izlediler. Kayak gösterisinin ardından festival sona erdi. - BİTLİS
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