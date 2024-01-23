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Bitlis Kaymakamı Kan Bağışında Bulundu - Son Dakika
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Bitlis Kaymakamı Kan Bağışında Bulundu

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Kızılay mobil kan bağışı aracını ziyaret ederek kan bağışında bulundu. Kaymakam Özçelik, kan bağışının bir hayat kurtarmakla eş değer olduğunu belirtti ve vatandaşları kampanyaya destek vermeye çağırdı.

Bitlis Kaymakamı Kan Bağışında Bulundu
23.01.2024 - 16:16,  Güncelleme: 16:18
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Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, kan bağışında bulunmanın bir hayat kurtarmakla eş değer olduğunu söyledi.

Kaymakam Özçelik, Kızılay mobil kan bağışı aracını ziyaret ederek kan bağışında bulundu. Araçta görevli Kızılay personellerinden kan bağış sayıları ve Kızılay olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi alan Kaymakam Özçelik, "Kan bağışında bulunmak, bir hayat kurtarmakla eş değerdir. Kana kimin ne zaman ihtiyacının olacağını bilemezsiniz. O yüzden kan verebilecek durumda olan herkesin kan bağışında bulunması birer insanlık görevidir. Tüm vatandaşlarımızın bu tür kampanyalara karşı duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyorum. Kampanyaya destek veren vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür ederim" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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