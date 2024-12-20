Bitlis'te 3. Arıcılık ve Bal Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Bitlis'te 3. Arıcılık ve Bal Festivali Düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 3. Arıcılık ve Bal Festivali, Bitlis'in balının kalitesini ön plana çıkararak arıcılık alanındaki gelişmelere dikkat çekti. Festivalde Bitlis Valisi ve üniversite yetkilileri, bal üretimi ve kalite standartları hakkında bilgiler verdiler.

20.12.2024 23:06
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Bitlis'te 3. Arıcılık ve Bal Festivali düzenlendi

BİTLİS - Bitlis Eren Üniversitesi tarafından bu yıl 3'ncüsü düzenlenen Arıcılık ve Bal Festivali gerçekleştirildi.

Bitlis Valiliği, Bitlis Eren Üniversitesi, Bitlis Belediyesi, Bitlis İli Arı Yetiştiriciliği Birliği ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV)'ın organizesinde düzenlenen festival BEÜ Rahva yerleşkesindeki konferans salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan festivalde konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis balının ne denli kaliteli olduğunu söyledi. Bitlis denilince ilk akla gelen bal olduğunu ifade eden Rektör Elmastaş, "Biz genelde Bitlis balı için hep balımız meşhurdur diyoruz. Aslında bu doğrudur. Kalite noktasında birçok yörenin balından çok daha iyidir. Ama biz balımızı tanıtma noktasında eksik kaldığımız için birçok yerde ismimizi göremiyoruz. Son zamanlarda bazı markalar ortaya çıkmaya başladı. Aslında bu çalışmanın bir gayesi de budur. Bitlis balından Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde ve birçok kaynakta bahsediliyor. Bitlis'in balının şifa özelliğinden. O dönemlerde de üretildiğinden bahsediyor. Dolayısıyla önemli bir ürün. Bundan sonra da Bitlis olarak bunu markalaştırmamız gerekiyor. Üniversite olarak ne yapabiliriz diye düşündük 3 sene önce bazı çalışmaları başlattık. Geçen sene hazırlıklarımız sonucunda arıcılık programını açtık ve şuan da öğrencilerimiz var. Tabi öğrencilerimizin büyük bir kısmı alanda çalışan arıcılarımız. Yaş ortalaması en yüksek olan bölümümüz. Yine bir arıcılık işletmesi açtık ve orda üretimde yapmaya başladık. Tabi bizim o üretimdeki gayemiz ticari anlamda bu sektöre girmek değil, burada kendimizin de ürettiği bazı ürünlerle bu markalaştırma noktasında ilimize katkı olsun diye ARGE çalışmaları yapmak. Bizim buradaki gayemiz budur. Yine bunun devamında bal analiz laboratuvar kurduk. Şuan uluslararası standartlarda analiz yaptığımız laboratuvar artık var. Önemli bir noktaya getirdik ve akredite çalışmaları tamamlanmak üzereyiz. Uluslararası piyasalarda bazı cihazların eksikliği vardı onları da tamamladık. Dolayısıyla inşallah bu da bitmek üzere. Biz bu bal analizi laboratuvara ile bölgede bir merkez olmak istiyoruz. Bu tarz etkinlik ve festivalleri sürekli canlı tuttuğumuzda bizi daha farklı arayışlara götürecek olması açısından önemli" diye konuştu.

Festivalde bir konuşma yapan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 93 bin kara kovan sayısı ile Bitlis'in Türkiye'de bu anlamda birinci olduğunu ifade ederek, "İlimizde toplam 257 bin arılı kovan mevcuttur. Kovan sayısı bakımından; 93 bin adet kara kovan sayısı ile Türkiye'de birinci sırada olan ilimiz 164 bin adet fenni kovan sayısı ile de Türkiye'de 13'ncü sırada yer almaktadır. Aynı zamanda 2 bin 186 ton bal üretimiyle de Türkiye'de 14'ncü sırada yer almaktadır. Bitlis balı 2017'de Apımondia Arıcılık Kongresinde Dünya 3'üncüsü ve 2022-2023'de Londra Bal yarışmasında Dünya birincisi olmuştur. Ayrıca 106 ton bal mumu üretimi ile Türkiye' de 11'nci sırada yer almaktadır" dedi.

Festival daha sonra kapalı spor salonunda düzenlenen çeşitli bal yarışmaları ile devam ederken, bu yarışmalarda dereceye girecek bal sahiplerine ödüller verilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis'te 3. Arıcılık ve Bal Festivali Düzenlendi - Son Dakika

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