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Bitlis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve Bitlis Belediye Başkan Vekili Gökhan Tokmak'ın Atatürk heykeline çelenk bırakması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı kutlama mesajının okunduğu program, öğrencilerin şiir okumasıyla sona erdi.

Törene Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, vali yardımcıları, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve askeri erkan katıldı. - BİTLİS