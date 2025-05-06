Bitlis'te 42 düzensiz göçmen yakalandı

BİTLİS - Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 42 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan analiz çalışması sonucunda, durdurulan ahşap palet yüklü tırın kasasında arama yapıldığı belirtildi. Aramada, gizli bölmede 42 düzensiz göçmen ve bu göçmen sevkiyatındaki organizasyon içerisinde bulunan 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, göçmenlerin ise sınır dışı edilmek üzere Bitlis İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildiği belirtildi.