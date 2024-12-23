Bitlis'te Amatör Maçta Kavga - Son Dakika
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Bitlis'te Amatör Maçta Kavga

Bitlis\'te Amatör Maçta Kavga

Bitlis'te Özgüzeldere Spor ile Şırnak Petrol Spor maçı sonrası olaylar çıktı, güvenlik müdahale etti.

23.12.2024 13:23
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- Bitlis'te bölgesel amatör maçta olaylar çıktı

BİTLİS - Bitlis'te dün oynanan Bitlis Özgüzeldere Spor ile Şırnak Petrol Spor maçının ardından olaylar çıktı.

Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta Bitlis Özgüzelderespor ile Şırnak Petrolspor arasında oynanan maç 1-1 sona erdi. Bitlis 8 Ağustos Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takım Şırnak Petrolspor, 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 90+3. dakikasında Bitlis Özgüzelderespor, bulduğu golle beraberliği yakaladı. Maçın bitiminin ardından sahada sporcular arasında yaşanan kavgaya, takımların yöneticileri ve taraftarlar da karıştı. Güvenlik güçleri, biber gazıyla müdahale ederek taraftarları dağıttı. Stat çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis'te Amatör Maçta Kavga - Son Dakika

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