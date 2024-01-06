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Bitlis'te çatıda biriken karlar şelale gibi caddeye aktı

BİTLİS - Bitlis'te 6 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi şelale gibi caddeye aktı. Saniye saniye görüntülenen olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bitlis şehir merkezinde hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı, zaman zaman tehlikeli anların yaşanmasına da neden oluyor. Hüsrevpaşa Mahallesindeki 6 katlı bir binanın çatısında biriken karlar, bir anda şelale gibi caddeye aktı. Çatıdaki karların aşağı düşmesi sırasında etrafta kimsenin olmaması muhtemel bir kazayı önledi.