Bitlis’te DAKA ve DAP projeleri değerlendirme toplantısı yapıldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki yatırımların ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında valilik toplantı salonunda geçekleşen toplantıya il ve ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ile ilgili kurum amirleri katıldı. Kentte devam eden ve planlanan projelerin görüşüldüğü toplantıda, bölgenin kalkınmasına yönelik çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, il genelinde tamamlanan ve yapımı devam eden projeler hakkında değerlendirmelerde bulunarak, kamu yatırımlarının etkin şekilde sürdürülmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Vali Karakaya, "İlimizde birçok alanda önemli hizmetler gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Ancak Kalkınma Ajansı ve DAP tarafından proje odaklı olarak yürütülen çok sayıda çalışma da bulunuyor. Bu nedenle söz konusu projelerin ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor. Tamamlanan projeler olduğu gibi devam eden ve yeni teklif edilen projeler de mevcut. Bu çerçevede baktığımızda, kalkınma ajansı ve DAP; proje bazlı çalışma modelini şehirlerimize öğreten ve yönlendiren bir yapıya sahip. Bu model, bir işin planlama aşamasından sonuçlandırılmasına, sağlayacağı faydadan maliyet analizine kadar tüm süreçlerin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmasını ve takip edilmesini kapsıyor. Bu yönüyle kalkınma ajanslarının ve DAP'ın bölgemize ve ilimize katkısı son derece önemlidir. 2026 yılında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi de Bitlis Valiliği olarak tarafımızca yürütülmektedir. Bu kapsamda zaman zaman ilgili kurumlarımızla değerlendirme toplantıları gerçekleştiriyoruz. Bugün de hem yürütülen projeleri kamuoyuyla paylaşmak hem de proje sunan kurumlarımızın temsilcileri ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve DAP temsilcilerini bir araya getirmek istedik. Varsa aksayan hususları değerlendirmek, yeni destek programları ve çağrılar hakkında bilgi vermek amacıyla bu toplantıyı düzenledik" dedi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları kapsamında 2024-2026 yılları arasında ilimizde toplam 23 proje ve faaliyete destek verildiğini ifade eden Vali Karakaya, "Özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen bu proje ve faaliyetlerin toplam bütçesi 387 milyon 890 bin TL'dir. Ajans tarafından söz konusu 23 proje ve faaliyete toplam 352 milyon 252 bin 409 TL hibe desteği sağlanmıştır. 2024-2026 yılları arasında DAP Bölge Kalkınma İdaresi de Bitlis'te 20 projeye destek vermiştir. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen bu projelerin toplam bütçesi 331 milyon 209 bin 258 TL olup, DAP'ın sağladığı destek tutarı 135 milyon 186 bin 908 TL'dir. Proje sayısı oldukça fazla olduğu için tek tek detaylarına girmeyeceğim. Ancak genel olarak projelerimizin kültürel mirasın korunması, tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve sanayiye destek sağlanması alanlarında yoğunlaştığını söyleyebilirim. Bu vesileyle Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine ve DAP Bölge Kalkınma İdaresine teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bu toplantı ve bundan sonraki çalışmalarımızla birlikte kadim şehrimiz Bitlis'in daha fazla proje kabul ettirmesi ve daha fazla destek alması için çaba göstermeye devam edeceğiz. Az önce ifade ettiğim gibi, bunlar yalnızca bu iki kurumumuzun desteklediği projelerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen bu yapıların temsilcilerine teşekkür ediyor, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza da ilimiz adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu kurumlarımızın ve diğer paydaşlarımızın katkılarıyla projelerimizi daha verimli ve daha bereketli hale getirecek, ilimizi her alanda daha ileri noktalara taşımak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Vali Karakaya'nın konuşmasının ardından DAKA Bitlis Yatırım Destek Ofisi Temsilcisi Nurettin Polat tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

Sunumda, DAKA ve DAP destekleri kapsamında yürütülen projeler, yatırım süreçleri ve bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantı, kurum temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.