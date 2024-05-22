Bitlis'te Filistin yararına hayır kampanyası düzenlendi - Son Dakika
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Bitlis'te Filistin yararına hayır kampanyası düzenlendi

Bitlis\'te Filistin yararına hayır kampanyası düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve velileri, Filistin yararına hayır kampanyası düzenledi. Yerli ve ev yapımı ürünlerin satışa sunulduğu kampanyada elde edilen gelirler, Filistin'deki savaş mağdurlarına gönderilecek.

22.05.2024 12:04
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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin veli ve öğrencileri, Filistin yararına hayır kampanyasının ikincisini düzenledi.

Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin veli ve öğrencilerinin tamamı yerli ve ev yapımı ürünlerin satışa sunulduğu hayır kampanyası yoğun ilgi gördü. Öğrencilerin yüzlerini Filistin ve Türk bayrağıyla boyadığı hayır kampanyasında, tüm gelirler hayır kurumları aracılığıyla Filistin'deki savaş mağdurlarına gönderileceği belirtildi.

Hayır kampanyasında toplanılan paraları Filistin ve Gazze'deki savaş mağduru vatandaşlara ileteceklerini belirten Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Seyitcan İşgen, "2'nci kezdir düzenlediğimiz hayır kampanyamızı yaklaşık 750 öğrenci, öğretmen ve veli katılım sağladı. İsrail malını boykot edip tamamıyla yerli malı kullanıp elde ettiğimiz gelirleri Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimize ulaştırmak istiyoruz. Toplanan paraları STK'lar vasıtasıyla inşallah yerine ulaştıracağız. Satışa sunduğumuz ürünlerin tamamı ailelerin yaptığı yerli malı ürünlerdir. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ecrin Uludağ ise "Bugün burada Filistin için bir hayır panayırı düzenledik. Burada toplanan paralar Filistin'deki mazlum insanlara ulaşacak inşallah" diye konuştu.

Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Elifsu Ava da okulun bahçesinde bir hayır panayırı düzenlediklerini söyleyerek, "Satışa sunduğumuz ürünlerimiz tamamıyla ailelerimizin yaptığı ürünlerdir. Yerli malı ürünlerinin kullanıldığı bu hayır panayırında toplanan paraları Gazze ve Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize göndereceğiz" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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