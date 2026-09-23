Bitlis'te gazeteciler ve milli eğitim için yapay zeka projeleri imzalandı - Son Dakika
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Bitlis'te gazeteciler ve milli eğitim için yapay zeka projeleri imzalandı

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Bitlis\'te gazeteciler ve milli eğitim için yapay zeka projeleri imzalandı
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DAKA Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen iki projenin sözleşmesi Bitlis'te imzalandı. Bitlis Gazeteciler Cemiyeti'nin yapay zeka eğitimi ile Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kapasite projesinin kurumlara katkı sağlayacağı belirtildi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti ile Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait iki proje için sözleşme imza töreni düzenlendi.

DAKA Bitlis Yatırım Destek Ofisinde gerçekleştirilen imza törenine DAKA Genel Sekreteri Mehmet Emin Çakay, Bitlis Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Nurettin Polat, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Okay, Başkan Yardımcısı Abdulhalim Kızılkaya ile Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Güneri katıldı. Törende, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" projesi ile Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Yapay Zeka Destekli Proje Geliştirme ve Proje Döngüsü Yönetimi Kapasitesinin Artırılması" projesine ilişkin sözleşmeler imzalandı.

İmza töreninde konuşan DAKA Genel Sekreteri Mehmet Emin Çakay, teknik destek programlarının bölgedeki kurumların kapasitesinin geliştirilmesine ve beşeri sermayenin güçlendirilmesine sunduğu katkıya dikkat çekti. Teknolojinin hızlı bir şekilde değiştiği bir dönemde kurumların kendilerini sürekli yenilemesinin önemine vurgu yapan Çakay, "Kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu eğitimleri vererek kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Teknolojinin ve sistemlerin hızla değiştiği bu dönemde kendimizi ve kurumlarımızı sürekli güncel tutmak zorundayız. Teknik destek programımız da tam olarak bu amaca hizmet ediyor. 2009 yılından bu yana binin üzerinde projeyle bu sürece katkı sunmaya çalıştık. Bu meyanda toplumun doğru bilgilendirilmesinde önemli bir rol üstlenen basın mensuplarımızı ve geleceğimizin yetişmesinde önemli görevler üstlenen milli eğitim camiamızı önemsiyoruz. Bu kapsamda desteklenen iki projenin de kurumlarımızın kapasitesine katkı sağlamasını ve hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanı Hakan Okay ise hazırladıkları projenin Bitlis basın camiasının teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacağını belirtti. DAKA'nın desteğinin kendileri açısından önemli olduğunu ifade eden Okay, "Yapay zekanın medya sektöründeki kullanım alanlarının her geçen gün genişlediği bir dönemde, gazetecilerimizin bu teknolojileri doğru, etkin ve etik şekilde kullanabilmelerine yönelik önemli bir eğitim gerçekleştireceğiz. Projemizin desteklenmesinden ve bugün sözleşmesini imzalamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. DAKA yönetimi başta olmak üzere projenin hazırlanması ve bugünlere gelmesinde emeği ve desteği bulunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Güneri ise projelerinin kurumun proje hazırlama ve yapay zeka teknolojilerinden etkin şekilde yararlanma kapasitesine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Eğitim camiasının gelişimine katkı sunacak çalışmaları önemsediklerini ifade eden Güneri, Projelerinin desteklenmesinden dolayı DAKA yönetimine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA
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