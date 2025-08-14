Bitlis\'te Gençlerin Trajik Ölümü

Bitlis'in Mutki ilçesinde dün serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte girdiği derede balçığa saplanarak boğulan Yunus Özkan'ın (24), yaklaşık bir ay önce de ağabeyi Emrullah Özkan'ın (26) hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Mutki'nin Üçadım köyünde yaşayan dört çocuklu Özkan ailesi, bir ay içerisinde iki evladını toprağa vermenin acısını yaşıyor. 3 Temmuz'da evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Emrullah Özkan, 5 Temmuz'da Bitlis merkeze bağlı Küllüce köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunmuştu. Kesin ölüm sebebine dair bilgiye ulaşılamazken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Henüz ilk acıları tazeyken, aile dün bir kez daha yıkıldı. Yunus Özkan, arkadaşlarıyla serinlemek için Mutki ilçesi Meydan– Yazıcık yolu Antor mevkisindeki Meydan Deresi'ne girdi. Balçığa saplanan genç, suda boğularak yaşamını yitirdi. Olay sonrası yakınları sinir krizi geçirdi.

Her iki ölüm olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor. - BİTLİS