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Bitlis'te kapalı olan tek köy yolu da ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Bitlis'te kapalı olan tek köy yolu da ulaşıma açıldı

Bitlis'te etkili olan kar yağışından dolayı kapalı olan köy yolları tek tek açılırken bugün itibari ile kapalı olan tek köy yolu da ulaşıma açıldı. Türkiye'nin en fazla kar alan illerinin başında gelen Bitlis'te kapanan yaklaşık 265 köy yolu birkaç gün içerisinde açılırken kapalı olan Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Karlıtepe Köy yolu da bugün ulaşıma açıldı.

Bitlis\'te kapalı olan tek köy yolu da ulaşıma açıldı
20.01.2024 - 20:29,  Güncelleme: 20:33
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Bitlis'te kapalı olan tek köy yolu da ulaşıma açıldı

BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışından dolayı kapalı olan köy yolları tek tek açılırken bugün itibari ile kapalı olan tek köy yolu da ulaşıma açıldı.

Türkiye'nin en fazla kar alan illerinin başında gelen Bitlis'te kapanan yaklaşık 265 köy yolu birkaç gün içerisinde açılırken kapalı olan Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Karlıtepe Köy yolu da bugün ulaşıma açıldı. Bitlis İl Özel İdaresi tarafından 3 iş makinesi ve 5 personelle köy yolunda karla mücadelesi sürdürülürken, kar kalınlığının yer yer 2-3 metre olduğu belirtildi. Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi, 80 personelle karla mücadele çalışması başlattıklarını belirtti. Kurtkan, "İlimiz genelinde etkili olan kar yağışından dolayı Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekipleri bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri tarafından köy yollarında karla mücadele çalışması aralıksız devam etmektedir. Bugün de son olarak kapalı bulunan Hizan Karlıtepe köyü yolunda yol açma çalışmaları başlatılmıştır. Karlıtepe köyü yolunda 23 iş makinesi 5 personelle karla mücadele çalışması sürdürülmektedir. Yer yer kar kalınlığı 2,5-3 metreyi bulmaktadır. Gün içerisinde yolumuzu açık hale getireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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