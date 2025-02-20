Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle Yolda Kalan Sürücülere Polis Desteği

Yerel

Yolda kalan sürücülerin imdadına polis yetişti

BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücülerin imdadına polis yetişti.

Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle şehir merkezindeki ulaşımın aksamaması ve halkın güvenle yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla trafik polisleri yoğun mesai harcıyor. Karayolları, belediye, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalıştıkları ve kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı Bitlis'te, 24 saat görev yapan trafik polisleri de kar yağışı ve soğuk havada sürücülere yardım ederek trafik akışını sağlıyor.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Uğur Altuntaş, yağışlı havalarda halkın güvenle yolculuk etmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Altuntaş, Bitlis Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşların 7/24 yanlarında olduklarını belirterek, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzün güzergahı olan 216 kilometrede 150 trafik personeliyle 7/24 görev yapmaktayız. Bu süreçte ilimizin Siirt, Ağrı, Van, Muş gibi illerimizin ortak noktası olmasından kaynaklı trafik yoğunluğu olmaktadır. Kışın vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece gündüz demeden sahada görev yapmaktayız. Bu süreçte yolda kalan vatandaşlarımız olunca özellikle Karayolları, AFAD ve valiliğimiz ile irtibat kurarak belediyemizle de görüşerek vatandaşlarımızın yolda kalmasını engelleyerek gerekli çalışmaları yaptırıyoruz. Bitlis Emniyet Müdürlüğü olarak kazasız belasız günler dileriz" dedi.