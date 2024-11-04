Bitlis'te Kızılay Kuruluş Yıldönümü İçin Meşaleli Yürüyüş Düzenlendi

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Bitlis'te Kızılay'ının kuruluşu nedeniyle gençler meşalelerle yürüdü

BİTLİS - Bitlis'te Türk Kızılay'ının kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında meşaleli yürüyüş programı düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi içerisinde bulunan Kız yurdu önünde toplanan yaklaşık 150 kişilik grup ellerinde meşaleler ve mehteran takımı ile birlikte marşlar söyleyerek yürüyüş yaptı.

Yaklaşık 2 kilometre yürüyen gençler daha sonra kendileri için hazırlanan Kış Bahçesindeki ateşin etrafında ısındı. Etkinlik çerçevesinde açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, Kızılay'ın kuruluşu çerçevesinde bir haftalık etkinliklerin son gününde gençler ve gönüllülerle birlikte meşaleli yürüyüş düzenlendiğini, katkıda bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve gönüllülere teşekkür etti.

Ali Cengiz açıklamasında şunları söyledi, "Bugün Kızılay haftamızın etkinliklerinin son gününü meşaleli ve mehteranlı bir yürüyüşle tamamlamayı düşündük. Üniversitemizden, Belediyemizden destek alarak gençlerimizi yurtlardan ve kampüs içerisinden toplayarak Sağlık Bilimleri Fakültemizin önünden bu alanımıza kadar yürüyüş yaptık. Ellerimizde meşaleler, bayraklar ve kızılay bayrakları vardı. Amacımız Kızılay haftasının üniversite içerisindeki kardeşlerimiz tarafından da bilinmesi, duyulmasıydı. Güzel bir katılımla programımızı tamamladık. Emeği geçen tüm gönlülerimiz, gençlerimiz ve destek veren kurumlarımıza teşekkür ediyoruz.