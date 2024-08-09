Bitlis'te Öykü Gürman Konseri - Son Dakika
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Bitlis'te Öykü Gürman Konseri

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı Öykü Gürman, Bitlis'te konser verdi. Bitlisliler, Gürman'ın söylediği şarkılarla coştu.

09.08.2024 03:37  Güncelleme: 07:56
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Bitlis'te Öykü Gürman rüzgarı esti

BİTLİS - Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü nedeniyle ünlü sanatçı Öykü Gürman Bitlis'te konser verdi.

"Büyük Bitlis Buluşmaları" adı altında düzenlenen 3 günlük kutlama etkinliklerinin son gününde Bitlisliler Gürman'ın söylediği birbirinden güzel şarkılarla coştu. Bitlis merkezde bulunan Mevlana Parkında düzenlenen konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterirdi.

Gecenin sonunda Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, sanatçı Öykü Gürman'a plaket ve Türk Bayraklı tablo hediye ederek şunları söyledi; "Final gecemizi Öykü Hanım'a sakladık. İnşallah sizlerde kendisi de memnun kalmıştır. Bu akşam Bitlis'te üçüncü konserimiz. Bitlis'in kurtuluş yıldönümünü biliyorsunuz ki geleneksel hale getirdik. Üç gün boyunca birbirinden güzel etkinlikler yaptık. Son gecemiz de de Öykü Gürman konseriyle de yine sizlerle beraber olduk. Bir daha ki konserlerde buluşmak dileğiyle, hepinizi sevgiyle saygıyla muhabbetle selamlıyorum."

Kaynak: İHA

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