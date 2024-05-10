Bitlis'te Trafik Haftası etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bitlis'te Trafik Haftası etkinlikleri

Geniş Video İzle

Bitlis'te Trafik Haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlenen programda çocuklara trafik eğitimi verilerek çeşitli hediyeler dağıtıldı. Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, öğrencilerle birlikte yaya geçidindeki çizgileri kırmızıya boyadı. Öğrencilere trafik eğitimi verildi ve bisiklet hediye edildi. Program, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

10.05.2024 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te Trafik Haftası etkinlikleri

BİTLİS - Bitlis'te Trafik Haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlenen programda çocuklara trafik eğitimi verilerek çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Atatürk Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda polis, jandarma ve AFAD gönüllüleri tarafından yapılan etkinliğe Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, öğrencilerle birlikte "yaya geçitleri kırmızı çizgimizdir" sloganı ile yaya geçidindeki çizgileri kırmızıya boyadı. Öğrencilerle birlikte elinde pankartla kısa bir yürüyüş yapan Bitlis Valisi Karaömeroğlu, daha sonra açılan stantları gezdi. Öğrencilere Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından trafik eğitimi verildi. Ayrıca hafta anısına öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Program, öğrencilerle birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Trafik Haftası, Erol Kara, trafik, Bitlis, Güvenlik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlis'te Trafik Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:39 Türkiye’nin Lyon Başkonsolosu, Başpiskoposun Yanında Şehadet Parmağını Kaldırdı Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu, Başpiskoposun Yanında Şehadet Parmağını Kaldırdı
18:40 İsrail’in kanlı Refah planı deşifre oldu ABD’nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar İsrail'in kanlı Refah planı deşifre oldu! ABD'nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar
18:29 Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler’de onaylandı Üyelik tekrar görüşülecek Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler'de onaylandı! Üyelik tekrar görüşülecek
18:26 CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde kıyak atama Eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptı CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde kıyak atama! Eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptı
17:30 Okulu basan veli müdüre saldırdı Dehşet anları kamerada Okulu basan veli müdüre saldırdı! Dehşet anları kamerada
20:03 Eşek arıları, Gazze’de İsrail askerlerini hastanelik etti Eşek arıları, Gazze'de İsrail askerlerini hastanelik etti
20:03 Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü
19:56 Basketbolda yabancı kuralı değişti En az 1 Türk, parkede olmak zorunda Basketbolda yabancı kuralı değişti! En az 1 Türk, parkede olmak zorunda
19:35 Arjantin’de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı Arjantin'de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı
19:15 Seçim öncesi kritik zirve Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek Seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek
18:50 Geldiği gibi gidiyor Muçi, Beşiktaş’a servet kazandıracak Geldiği gibi gidiyor! Muçi, Beşiktaş'a servet kazandıracak
18:14 3 dakikada milyon eurolar gitti Galatasaray dev gelirden oldu 3 dakikada milyon eurolar gitti! Galatasaray dev gelirden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 20:58:23. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis'te Trafik Haftası etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement