Bitlis'te Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

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Bitlis'te 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı

3 aracın birbirine girdiği kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı

BİTLİS - Bitlis'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Hüsrevpaşa Mahallesi Vali Konağı önünde meydana geldi. 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 1'i bebek olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. 4 yaralıdan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu, 2 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapanırken, kaza yapan araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.