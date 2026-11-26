Bitlis GSB Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler, Filistin'de savaş mağduru çocuklara dikkat çekmek için anlamlı bir koreografi hazırladı. Filistin temalı görsel çalışma, izleyenler tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Bitlis Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler, Filistin'de yaşanan insani drama ve özellikle savaşlardan etkilenen çocukların acılarına dikkat çekmek üzere bir araya geldi. Öğrencilerin dayanışma içinde hazırladığı Filistin temalı koreografi, barış ve kardeşlik mesajı içerdi. Bitlis GSB Kız Yurdu Müdürü Tülay Yüzdemir, etkinliğin sadece bir farkındalık çalışması olmadığını, bunun yanı sıra öğrencilerin vicdan, merhamet ve toplumsal sorumluluk bilincini de yansıttığını belirtti.

Filistin'de yaşananların özellikle çocuklar üzerinde derin yaralar açtığını belirten Yüzdemir, çocukların korkuyla değil umutla büyüdüğü, oyun seslerinin siren seslerine karışmadığı bir dünyanın herkesin ortak dileği olduğunu ifade etti. Yüzdemir, hazırlanan videoyla Filistin'de yaşananlara dikkat çekmeyi ve savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren çocukların sesi olmayı amaçladıklarını kaydetti; hiçbir çocuğun milliyeti, dili veya dini nedeniyle ayrımcılığa uğramaması gerektiğini vurguladı. Yüzdemir, "Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın, hiçbir çocuk savaşın gölgesinde büyümesin. Her çocuğun yaşama, güven içinde büyüme ve geleceğe umutla bakma hakkı vardır" dedi.

Yüzdemir, farkındalık çalışmasında emeği geçen öğrencilere teşekkür ederek insanlığın ortak vicdanının yaşanan acılar karşısında sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti.