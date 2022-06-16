Bitlis'teki trafik kazaları MOBESE'de - Son Dakika
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Bitlis'teki trafik kazaları MOBESE'de

16.06.2022 14:17

Bitlis'teki trafik kazaları MOBESE'de Bitlis şehir merkezinde son zamanlarda meydana gelen bazı ilginç trafik kazaları, Emniyet Müdürlüğü'nün MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bitlis'teki trafik kazaları MOBESE'de

BİTLİS - Bitlis şehir merkezinde son zamanlarda meydana gelen bazı ilginç trafik kazaları, Emniyet Müdürlüğü'nün MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin ayrı ayrı noktalarına yerleştirilen MOBESE kameraları, kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları kaydediyor. MOBESE'ye takılan trafik kazalarının kural ihlali nedeniyle meydana geldiği görüntülerde açıkça görülüyor. Şehrin farklı noktalarında meydana gelen kazalar saniye saniye kameralara yansırken kazalar özellikle sürücü hatalarından meydana geldiği görülüyor. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerin hemen hemen hepsinde sürücü hatası olduğunu anlaşılırken, meydana gelen olaylarda sürücülerin genellikle kavşaklardan dikkatsiz geçmeleri ve trafik ışıklarına uymamaları soncu kaynaklanması dikkat çekiyor.

Bitlis'teki trafik kazaları MOBESE'de
Bitlis'teki trafik kazaları MOBESE'de
Bitlis'teki trafik kazaları MOBESE'de
Bitlis'teki trafik kazaları MOBESE'de
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlis'teki trafik kazaları MOBESE'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'teki trafik kazaları MOBESE'de - Son Dakika
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