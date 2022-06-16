Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin ayrı ayrı noktalarına yerleştirilen MOBESE kameraları, kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları kaydediyor. MOBESE'ye takılan trafik kazalarının kural ihlali nedeniyle meydana geldiği görüntülerde açıkça görülüyor. Şehrin farklı noktalarında meydana gelen kazalar saniye saniye kameralara yansırken kazalar özellikle sürücü hatalarından meydana geldiği görülüyor. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerin hemen hemen hepsinde sürücü hatası olduğunu anlaşılırken, meydana gelen olaylarda sürücülerin genellikle kavşaklardan dikkatsiz geçmeleri ve trafik ışıklarına uymamaları soncu kaynaklanması dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Bitlis'teki trafik kazaları MOBESE'de - Son Dakika

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