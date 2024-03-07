Bitlisli Girişimci, Yöresel Ürünlerle Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bitlisli Girişimci, Yöresel Ürünlerle Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Bitlisli Girişimci, Yöresel Ürünlerle Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Gülay Nirgül Ertaş, ürettiği yöresel ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Ev yapımı ve doğal yiyeceklerin bulunduğu dükkanda yoğun talep gören Ertaş, ürünlerini Türkiye'nin 81 iline kargo ile gönderiyor. Ayrıca, çalıştığı atölyede kadınların da kendi maddi ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlıyor ve onları bu konuda gelişmeye teşvik ediyor.

07.03.2024 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 çocuk annesi Gülay Nirgül Ertaş, yöresel ürünler satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Tatvan ilçesinde 10 yıldır ürettiği ürünleri evden satarak aile ekonomisine katkıda bulunan girişimci Gülay Nirgül Ertaş, son bir yıldır da açtığı dükkanda ürettiği ürünleri Türkiye'nin 81 iline satıyor. Ev yapımı ve yöresel yiyecek ve içeceklerin bulunduğu dükkanda yoğun talep gören 3 çocuk annesi Ertaş, ailecek çalıştıkları atölyede ise taleplere yetişmekte zorlandıklarını belirtti.

Üretim yaptıkları atölyede çalışan kadınların da kendi maddi ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyen Gülay Nirgül Ertaş, "Bitlis'in yöresel ürünlerini Türkiye'nin 81 iline kargo ile gönderim sağlıyorum. Başlangıçta kendi ailem için yapıyordum. Daha sonra komşu, akrabalar için yapmaya başladım. Bu şekilde organik ürünlerimi arttırmak istedim. Müşterilerim çoğalınca atölye kurduk. Kendimizi biraz daha ispatlamak adına küçük bir dükkan açtım. Atölyemizde ailecek çalışıyoruz. Mantı ve içli köfte yapıyoruz, çalışan ev kadınları daha pratik bir şekilde yemeklerini yapabilmeleri için satışta bulunuyoruz. Atölyemizde bayanlar da çalışıyor, kendi maddi ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ürünlerimizde kesinlikle katkı maddeleri bulunmamaktadır, tamamen doğal ve yöresel yöntemlerle üretiyoruz. Çalışmaya hevesli kadınların da kendilerini bu konuda geliştirmelerini istiyorum. Kendi ekonomik özgürlüklerini kendileri kazanabilir" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Bitlis, Tatvan, Gülay, Yerel Haberler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlisli Girişimci, Yöresel Ürünlerle Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 İmamoğlu’ndan Burcu Köksal’ın ’DEM Parti’ çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak İmamoğlu'ndan Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak
12:07 Milli Savunma Bakanlığı: ABD, PKKYPG terör örgütüne destek vermeye devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı: ABD, PKK/YPG terör örgütüne destek vermeye devam ediyor
11:29 Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır’a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu
11:07 11 ayın sultanı geliyor: Oruç, en uzun Sinop, en kısa Hatay’da tutulacak 11 ayın sultanı geliyor: Oruç, en uzun Sinop, en kısa Hatay'da tutulacak
10:15 İmamoğlu mal varlığını açıkladı İmamoğlu mal varlığını açıkladı
13:08 Aralarında bir de Türk var 12 kişilik grup, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu Aralarında bir de Türk var! 12 kişilik grup, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
12:11 İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti
12:02 4 ilde operasyon 3 çete daha çökertildi 4 ilde operasyon! 3 çete daha çökertildi
11:57 Jorge Jesus dünya rekoruna sadece 1 adım uzakta Jorge Jesus dünya rekoruna sadece 1 adım uzakta
11:43 DolarTL Değer Kazancıyla Başladı Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı
11:00 Çoğu kişinin bundan haberi yok e-Devlet’te birikmiş paranız olabilir Çoğu kişinin bundan haberi yok! e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir
11:00 Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan’ın yanında FETÖ’cüler var Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan'ın yanında FETÖ'cüler var
10:07 Eşini uykusunda öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Eşini uykusunda öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
09:57 Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 13:32:13. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlisli Girişimci, Yöresel Ürünlerle Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement