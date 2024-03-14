BM Raporunda İsrail'in Gazeteciye Yönelik Saldırısı Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan raporda, Reuters kameramanı İssam Abdallah'ın Lübnan sınırında İsrail tarafından ateş açılması sonucu öldürülmesinin uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiği belirtildi.
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyinde sınır bölgesinde görev yapan Reuters kameramanı İssam Abdallah'ın İsrail tarafından öldürülmesiyle ilgili rapor hazırladı. Reuters'ın ulaştığı 7 sayfalık raporda İsrail tankının "kimliği açıkça belli olan bir gazeteci grubu" iki adet 120 milimetrelik mermi ile hedef aldığı belirtildi. BM Barış Gücü kayıtlarına göre tanktan ateş açılmadan önce 40 dakikadan fazla bir süre boyunca İsrail ve Lübnan arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığı kaydedilen raporda, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırısının nedeninin bilinmediği ifade edildi.
Raporda İsrail'in saldırısının 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ve uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiği belirtildi. İsrail ordusunun olayla ilgili soruşturma başlatması çağrısı yapılan raporda, soruşturmada elde edilen bulguların BM ile paylaşılması ve benzer olayların yaşanmasını önlemek için mevcut prosedürlerin gözden geçirilmesi tavsiye edildi.
UNIFIL tarafından hazırlanan raporun 28 Şubat'ta Birleşmiş Milletler'in New York'taki merkezine gönderildiği, Lübnanlı ve İsrailli yetkililerle paylaşıldığı öğrenildi.
Bir gazeteci öldü, 6 gazeteci yaralandı
İsrail tankı, 13 Ekim 2023'te Lübnan sınırında bölgedeki çatışmaları takip eden gazetecileri hedef almıştı. Saldırıda kameraman İssam Abdallah hayatını kaybetmiş, 6 gazeteci yaralanmıştı.
İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında 2006'da yaşanan çatışmaları sona erdirmek amacıyla kabul edilen BM Güvenlik Konseyi kararı kapsamında BM Barış Gücü askerleri, İsrail ile Lübnan arasındaki 120 kilometrelik sınır hattında ateşkesi denetlemek üzere görevlendirilmişti. BM birlikleri ateşkes ihlallerini kayıt altında tutarak, önemli vakaları araştırıyor. - BEYRUT
Son Dakika › Yerel › BM Raporunda İsrail'in Gazeteciye Yönelik Saldırısı Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor - Son Dakika
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