BM'ye göre 1,7-1,8 milyon Gazzeli, kış yaklaşırken hasarlı binalara sığınıyor

İsrail'in saldırılarında evlerini kaybeden ve sığınacak yer bulamayan binlerce Gazzeli, kış mevsiminin yaklaşmasıyla çökme riski taşıyan hasarlı binalarda barınmak zorunda kalıyor; yağmur ve kuvvetli rüzgarlar ailelerin yaşamını daha da tehlikeli hale getiriyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarının geride bıraktığı yıkım, evlerini kaybeden Filistinlilerin barınma sorununu her geçen gün daha da ağırlaştırıyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yerinden edilmiş aileler, çatlamış duvarları ve çökme riski taşıyan çatılarıyla hasarlı binalara sığınmak zorunda kalırken, yağmur, soğuk ve kuvvetli rüzgarlar karşısında yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Güvenli barınak bulamayan aileler, bir yandan kış şartlarıyla mücadele ediyor, diğer yandan sığındıkları binaların her an çökebileceği korkusuyla yaşıyor.

"Bu bina her an çökebilir ancak başka seçeneğimiz yok"

Gazze kentinin batısında yaşayan ve kuzeydeki Cibaliye Mülteci Kampı'ndan göç etmek zorunda kalan Rawya Al-Farram da bu şartlarla mücadele eden Filistinliler arasında yer alıyor. Ailesiyle birlikte çökme riski taşıyan hasarlı bir binaya sığınan Al-Farram, "Burası oturulmaya elverişli değil ve çökme riski taşıyor. Böceklerden ve kemirgenlerden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Kışın ise su altında kalıyoruz. Binanın her an çökebileceğinden korkuyoruz" ifadeleriyle yaşadıklarını dile getirdi.

Hasarlı binada kalmanın tehlikelerinin farkında olduklarını söyleyen Al-Farram, "Bu bina rüzgar veya yağmur nedeniyle her an çökebilir ancak başka seçeneğimiz yok. Sığınabileceğimiz başka bir yer bulunmuyor. Bize çadır verilmesini istedik, ancak hiçbir şey alamadık. Satın alamıyoruz, çünkü çok pahalılar ve ekonomik durumumuz son derece kötü" şeklinde konuştu.

Yaşadığı zorlukları anlatan Gazzeli kadın, "Burası dışında herhangi bir barınak bulduğum anda oraya taşınacağım. Hiç kimse mecbur kalmadıkça böyle bir evde yaşayarak hayatını riske atmaz" ifadelerini kullandı.

"Bu şekilde yaşamak zorunda kalıyoruz"

Yerinden edilen bir başka Filistinli Muhammed Al-Najjar ise ailesiyle birlikte ağır hasarlı binaya sığınmaktan başka seçeneklerinin kalmadığını belirtti. Al-Najjar, "Kışın binaya su sızması nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz, bazen de taş parçaları düşüyor, ancak bu şekilde yaşamak zorunda kalıyoruz. Yerinden edilenleri kabul edebilecek kamp kalmadı. Başka bir yere kurabileceğimiz bir çadır bile yok" şeklinde konuştu.

İnsani yardım kuruluşlarına ve ilgili makamlara çağrı yapan Muhammed Al-Najjar, "Kuruluşların bize bir çadır veya barınak sağlamasını umuyoruz. Bana bir çadır verilirse buradan hemen ayrılacağım" dedi.

Gazze'de 1,7 ile 1,8 milyon kişi yerinden edildi

Uydu görüntülerine dayanan analizler ile hükümet kurumları ve Birleşmiş Milletler'in değerlendirmelerine göre, Gazze Şeridi'ndeki bina ve yapıların yaklaşık yüzde 82 ila 90'ı tamamen veya kısmen yıkıldı. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Göç Örgütü'nün tahminlerine göre ise savaş nedeniyle Gazze'de 1,7 ile 1,8 milyon kişi yerinden edildi. Bu sayı, bölge nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ına karşılık geliyor.