BM'ye göre 1,7-1,8 milyon Gazzeli, kış yaklaşırken hasarlı binalara sığınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM'ye göre 1,7-1,8 milyon Gazzeli, kış yaklaşırken hasarlı binalara sığınıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de evlerini kaybeden ve sığınacak yer bulamayan aileler, kış yaklaşırken çökme riskli hasarlı binalara sığınmak zorunda kalıyor. BM ve Uluslararası Göç Örgütü'ne göre 1,7-1,8 milyon kişi yerinden edildi; yağmur ve kuvvetli rüzgarlar koşulları daha tehlikeli hale getiriyor.

İsrail'in saldırılarında evlerini kaybeden ve sığınacak yer bulamayan binlerce Gazzeli, kış mevsiminin yaklaşmasıyla çökme riski taşıyan hasarlı binalarda barınmak zorunda kalıyor; yağmur ve kuvvetli rüzgarlar ailelerin yaşamını daha da tehlikeli hale getiriyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarının geride bıraktığı yıkım, evlerini kaybeden Filistinlilerin barınma sorununu her geçen gün daha da ağırlaştırıyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yerinden edilmiş aileler, çatlamış duvarları ve çökme riski taşıyan çatılarıyla hasarlı binalara sığınmak zorunda kalırken, yağmur, soğuk ve kuvvetli rüzgarlar karşısında yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Güvenli barınak bulamayan aileler, bir yandan kış şartlarıyla mücadele ediyor, diğer yandan sığındıkları binaların her an çökebileceği korkusuyla yaşıyor.

"Bu bina her an çökebilir ancak başka seçeneğimiz yok"

Gazze kentinin batısında yaşayan ve kuzeydeki Cibaliye Mülteci Kampı'ndan göç etmek zorunda kalan Rawya Al-Farram da bu şartlarla mücadele eden Filistinliler arasında yer alıyor. Ailesiyle birlikte çökme riski taşıyan hasarlı bir binaya sığınan Al-Farram, "Burası oturulmaya elverişli değil ve çökme riski taşıyor. Böceklerden ve kemirgenlerden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Kışın ise su altında kalıyoruz. Binanın her an çökebileceğinden korkuyoruz" ifadeleriyle yaşadıklarını dile getirdi.

Hasarlı binada kalmanın tehlikelerinin farkında olduklarını söyleyen Al-Farram, "Bu bina rüzgar veya yağmur nedeniyle her an çökebilir ancak başka seçeneğimiz yok. Sığınabileceğimiz başka bir yer bulunmuyor. Bize çadır verilmesini istedik, ancak hiçbir şey alamadık. Satın alamıyoruz, çünkü çok pahalılar ve ekonomik durumumuz son derece kötü" şeklinde konuştu.

Yaşadığı zorlukları anlatan Gazzeli kadın, "Burası dışında herhangi bir barınak bulduğum anda oraya taşınacağım. Hiç kimse mecbur kalmadıkça böyle bir evde yaşayarak hayatını riske atmaz" ifadelerini kullandı.

"Bu şekilde yaşamak zorunda kalıyoruz"

Yerinden edilen bir başka Filistinli Muhammed Al-Najjar ise ailesiyle birlikte ağır hasarlı binaya sığınmaktan başka seçeneklerinin kalmadığını belirtti. Al-Najjar, "Kışın binaya su sızması nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz, bazen de taş parçaları düşüyor, ancak bu şekilde yaşamak zorunda kalıyoruz. Yerinden edilenleri kabul edebilecek kamp kalmadı. Başka bir yere kurabileceğimiz bir çadır bile yok" şeklinde konuştu.

İnsani yardım kuruluşlarına ve ilgili makamlara çağrı yapan Muhammed Al-Najjar, "Kuruluşların bize bir çadır veya barınak sağlamasını umuyoruz. Bana bir çadır verilirse buradan hemen ayrılacağım" dedi.

Gazze'de 1,7 ile 1,8 milyon kişi yerinden edildi

Uydu görüntülerine dayanan analizler ile hükümet kurumları ve Birleşmiş Milletler'in değerlendirmelerine göre, Gazze Şeridi'ndeki bina ve yapıların yaklaşık yüzde 82 ila 90'ı tamamen veya kısmen yıkıldı. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Göç Örgütü'nün tahminlerine göre ise savaş nedeniyle Gazze'de 1,7 ile 1,8 milyon kişi yerinden edildi. Bu sayı, bölge nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ına karşılık geliyor.

Kaynak: İHA
İnsan HaklarıGazzeÇevreDünyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İneğin saldırdığı adamdan acı haber Hastanede can verdi İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi
Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı
250 liralık cacık pahalıya patladı Restorana 135 bin TL ceza 250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza
Adıyaman’da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa’da bulundu Adıyaman'da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu
Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
Türkiye’nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
12:54
Manisa’da katliam gibi kaza Olay yerinden ilk görüntüler
Manisa'da katliam gibi kaza! Olay yerinden ilk görüntüler
12:28
Manisa’da katliam gibi kaza Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
Manisa’da katliam gibi kaza! Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
12:15
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
11:58
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
11:23
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
11:15
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı Ünlü isim de listede
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 13:31:59. #7.12#
SON DAKİKA: BM'ye göre 1,7-1,8 milyon Gazzeli, kış yaklaşırken hasarlı binalara sığınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei