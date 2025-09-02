Sıfır aldığı araç kusurlu çıktı, mahkeme kararına böyle tepki gösterdi - Son Dakika
Sıfır aldığı araç kusurlu çıktı, mahkeme kararına böyle tepki gösterdi

02.09.2025 14:43
Kocaeli'nde bir vatandaş, sıfır kilometre olarak aldığı aracın kusurlu çıkması üzerine hukuki yollara başvurdu. Mahkeme 7 yılın sonunda sürücüye 10 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. Sürücü, mahkeme kararına tepkisini aracın arkasına yazdığı yazıyla dile getirdi. Trafikte yazıyı gören herkes dönüp bir daha baktı.

Kocaeli'nde sıfır kilometre diye satın aldığı otomobilin kazalı olduğunu öğrenen sürücü, konuyu mahkemeye taşıdı. 7 yıl süren sürecin ardından aracın kusurlu olduğu mahkeme tarafından belirlenirken, sahibine 10 bin TL tazminat ödenmesine hükmedildi.

TRAFİKTE YAZIYI GÖREN BİR DAHA BAKTI

Araç sahibi ise hem otomobil markasından intikam almak için hem de mahkeme kararına tepki göstermek için aracın arkasına yazdığı yazıyla trafikte seyretti. Aracın arka camında yer alan ve sürücünün başından geçenleri özetleyen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Kusurlu imalat ürünü olduğu, kilometresinin sıfırlandığı, kazalı ve ayıpları gizlenerek sıfır kilometre olarak satıldığı ispat edilmiş bu aracım için 7 sene sonra mahkeme 10 bin TL ödenmesine hükmetti."

Kaynak: İHA

  • Abdülgoffer Yandançarklı:
    Müslümanların yönettiği ülkemin müslüman adaleti. 0 0 Yanıtla
