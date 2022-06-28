Bodrum Atölye Buluşmaları sanatseverlere kapılarını açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum Atölye Buluşmaları sanatseverlere kapılarını açtı

28.06.2022 18:09

Bodrum Atölye Buluşmaları sanatseverlere kapılarını açtı Başkan Aras: "Bodrum'u sanatla bezeyeceğiz" Bodrum Belediyesi'nin destekleri, Frame Bodrum Kültür ve Sanat Merkezi katkıları ve ART Melek girişimleri ile organize edilen Bodrum Atölye Buluşmaları sanatseverlere kapılarını açtı.

Bodrum Atölye Buluşmaları sanatseverlere kapılarını açtı

Başkan Aras: "Bodrum'u sanatla bezeyeceğiz"

MUĞLA - Bodrum Belediyesi'nin destekleri, Frame Bodrum Kültür ve Sanat Merkezi katkıları ve ART Melek girişimleri ile organize edilen Bodrum Atölye Buluşmaları sanatseverlere kapılarını açtı. Açılışa, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sanatçılar, sanatseverler ve basın mensupları katıldı.

Sanat çalışmalarını Bodrum'da yürüten 50 sanatçının resim, heykel, seramik, mozaik, dokuma gibi farklı eserlerini kapsayan açılış sergisi sanatçıları ve sanatseverleri ağırladı. Bodrum Atölye Buluşmaları Açılış Sergisi, Ortakent'te yapımı devam eden Frame Bodrum isimli kültür ve sanat merkezinde düzenlendi. Henüz tamamlanmamış yapı içerisinde gerçekleşen açılış ve karma sergiye sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu.

Açılış konuşmasında sanata ve sanatçıya verdiği önemi anlatan Başkan Aras, "Bodrum'u korumak için sanatla bezememiz lazım. Sanatsever insanların yaşadığı bir Bodrum çok daha güzel olacak. Çok daha korunmuş ve kollanmış bir Bodrum olacak. Bu çok önemli, o yüzden sanata ve sanatçılarımıza her zaman destek veriyoruz. Bodrum'da son yıllarda inanılmaz bir atak var bu konuda. Sanatçılarımız zaman ayırıyor, para ayırıyor, emek veriyor. İnanılmaz sanatçılar var Bodrum'da şu an. Onlar da Cevat Şakirlerin, Atilla İlhanların, İlhan Berklerin peşinden gidiyorlar. Bence geleceğimiz çok parlak. Sizler burada oldukça bizler daha güçlü olacağız. Sanatçılarımızla birlikte olmak mutluluk veriyor insana. Ben de öyle hissediyorum. Birdenbire ruhumuz başka yerlere gidiyor, dinleniyor ve yenileniyorsunuz. Bundan sonra da yine Frame gibi daha birçok merkezi, yerel yönetim olarak destekleyerek Bodrum'a kazandıracağız, buna inanıyorum" dedi.

28 Haziran- 3 Temmuz 2022 tarihleri arasında saat 16.00-20.00 arası düzenlenecek Bodrum Atölye Buluşmaları, Bodrum Yarımadasının farklı lokasyonlarındaki atölyelerde 6 gün boyunca sürecek. Atölye gezileri dışında sanat eğitimleri, çocuklar için sanat organizasyonları, sanatçılarla birebir çalışma imkanı, söyleşiler gibi farklı etkinlikler de aynı günler içinde organize edilecek.

Bodrumlu sanatçılar, Bodrum Atölye Buluşmaları günleri boyunca çocuklar ve yetişkinler için ücretsiz etkinlikler de yapacak. Resim ve seramik dersleri, linol baskı atölyeleri, bitkilerle ecoprint çalışması, çocuklarla perspektif pratikleri, aileler için sembol tasarlama gibi kurs kimliğindeki dersler, sanatçılara ait atölyelerde gerçekleşiyor. Atölye çalışmalarına katılmak için önceden rezervasyon yapılması gerekiyor.

Devrim Erbil, Mehmet Kutlu, Tevfik Karagözoğlu gibi sanatçılarla söyleşiler yine aynı günler çerçevesinde halka açık etkinlikler arasında yer alıyor. Bu etkinliklerin tam listesine Bodrum Sanat Haritasından ulaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Ahmet Aras, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum Atölye Buluşmaları sanatseverlere kapılarını açtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:13 Avcılar'da kayalıklar önünde bir kadına ait cansız beden bulundu
18:12 4'lü zirve başladı! Türkiye ile NATO heyetinin yan yana oturması dikkat çekti
18:08 Sara Arfaoui ile İlkay Gündoğan Balıkesir'de Türk adetlerine göre düğün yapacak
18:04 Cem Küçük, 'istifa etti' iddialarına yanıt verdi: İşimin başındayım
17:16 Göztepe'nin iki yerli yeteneği Halil Akbunar ile İrfan Can Eğribayat, Avrupa yolcusu!
16:46 Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Tacı Filipinler'den Fuschia Anne Ravena aldı
16:44 Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yardımcı antrenör Albert Riera, takıma veda etti
16:39 Kolombiya'da hapishanede isyan çıktı! 49 mahkum yanarak yaşamını yitirdi
16:22 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden açıklaması: Yarın NATO zirvesinde görüşebilirler
15:47 Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 18:29:01. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum Atölye Buluşmaları sanatseverlere kapılarını açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement