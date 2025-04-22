Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci\'den 23 Nisan Mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Mandalinci, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimize armağan ettiği, dünya üzerindeki ilk ve tek "Çocuk Bayramını" kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sadece bir bayram değil; halkın iradesine dayanan bir yönetim anlayışının, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin tüm yurda ilan edildiği tarihi bir gündür. Bu anlamlı günde bir yandan çocuklarımızın neşesiyle umutlanıyor, diğer yandan da ülkemizin içinde bulunduğu şartları düşünmeden edemiyoruz. Bizler biliyoruz ki bayramlar, sadece kutlamak için değil; aynı zamanda düşünmek, sorgulamak ve geleceği daha iyi inşa etmek için de bir fırsattır. Bugün ülkemizin dört bir yanında eşit şartlara sahip olmayan çocuklarımız var. Eğitimde, sağlıkta, beslenmede, barınmada, hatta oyun oynamakta dahi eşit olmayan şartlarda yaşamaya çalışan çocuklarımız Adaletin, fırsat eşitliğinin ve temel insan haklarının her çocuk için ayrımsız şekilde sağlanması gerektiğini hep birlikte daha yüksek sesle dile getirmeliyiz. Bu topraklarda hiçbir çocuğun yoksullukla sınanmadığı, hiçbir çocuğun geleceğinden endişe duymadığı, hiçbir çocuğun adaletsizlikle yüzleşmediği bir Türkiye Cumhuriyeti mümkündür. Bizler yerel yöneticiler olarak bunun mücadelesini veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Belediyemizin sosyal destek projeleriyle, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için attığı adımlarla, çocuklarımızın daha adil bir dünyada yaşaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Sevgili çocuklar sizler sadece bugünün değil, yarının da mimarlarısınız. Kalbinizin güzelliğini, zihninizin açıklığını ve umutlarınızı hiç kaybetmeyin. Biz sizlere, barışın, özgürlüğün, adaletin ve sevginin hüküm sürdüğü bir memleket bırakmakta kararlıyız. Siz de o memleketi daha da güzelleştirecek güce sahipsiniz. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu bayramı bize armağan eden tüm kurucu iradeyi saygı ve minnetle anıyor; tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum" - MUĞLA