Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci İftar Programında İlçe Protokolüyle Buluştu

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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilçe protokolüyle Müsgebi Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi tarafından Müsgebi Düğün Salonu'nda dün iftar programı düzenlendi. İftara Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Engin Koç, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis üyeleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve oda başkanları, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü, gaziler, şehit ve gazi yakınları ile muhtarlar katıldı.

Başkan Mandalinci, Ramazan ayı boyunca birçok mahallede vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Belediyemizin önderliğinde hayırseverlerimizin ve sponsorlarımızın desteğiyle Ramazan boyunca sofralarımızı paylaştık. Bolluk bereket içinde geçen Ramazan ayının artık son günlerine geliyoruz. Bodrum'da çok güzel bir Ramazan ayı geçirdik. O maneviyata tüm vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle beraber doyduk. Biliyorsunuz ki kederler paylaştıkça azalır, mutlu günler sofralarda bolluk bereketi paylaştıkça çoğalır. Bizler, her daim paylaşmayı, paylaşımcı olmayı bilen insanlarız. Soframızı şereflendirdiğiniz, davetimize icabet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum."