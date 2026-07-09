Başkan Mandalinci, saha ziyaretlerini sürdürüyor

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, mahalle ziyaretleri kapsamında Konacık Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Tamer Mandalinci'ye saha programında Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, MUSKİ İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanı Nazif Erdoğan, Bodrum Belediyesi başkan yardımcıları, Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, ilgili birim müdürleri ve Konacık Mahalle Muhtarı Zekeriya Kayacan eşlik etti.

Program kapsamında mahallede ihtiyaç duyulan noktalarda incelemelerde bulunulurken Başkan Tamer Mandalinci, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri yerinde dinledi. İlgili kurum temsilcileri ve belediye birimleriyle birlikte saha tespitleri yapılarak öncelikli ihtiyaçlar değerlendirildi.

Devam eden belediye hizmetlerinin de yerinde incelendiği programda, ilgili müdürlüklerin yürüteceği çalışmalar planlandı.

Saha ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Esnafımız ve mahalle sakinlerimizle bir araya gelerek talep ve önerilerine kulak verdik. Vatandaşlarımızdan dinlediğimiz ve sahada yaptığımız tespitler doğrultusunda mahallemizin ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli çalışmaları hızla başlattık. Ayrıca mahallemizde yürüttüğümüz çalışmaları da inceleyip son durumu değerlendirdik. Her mahallemize eşit ve etkin hizmet ulaştırmak için sahada olmaya ve Bodrum'umuz için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA