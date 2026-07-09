Başkan Mandalinci, saha ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Mandalinci, saha ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Mandalinci, saha ziyaretlerini sürdürüyor
09.07.2026 15:36  Güncelleme: 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, mahalle ziyaretleri kapsamında Konacık Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi, saha tespitleri yaparak öncelikli ihtiyaçları değerlendirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, mahalle ziyaretleri kapsamında Konacık Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Tamer Mandalinci'ye saha programında Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, MUSKİ İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanı Nazif Erdoğan, Bodrum Belediyesi başkan yardımcıları, Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, ilgili birim müdürleri ve Konacık Mahalle Muhtarı Zekeriya Kayacan eşlik etti.

Program kapsamında mahallede ihtiyaç duyulan noktalarda incelemelerde bulunulurken Başkan Tamer Mandalinci, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri yerinde dinledi. İlgili kurum temsilcileri ve belediye birimleriyle birlikte saha tespitleri yapılarak öncelikli ihtiyaçlar değerlendirildi.

Devam eden belediye hizmetlerinin de yerinde incelendiği programda, ilgili müdürlüklerin yürüteceği çalışmalar planlandı.

Saha ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Esnafımız ve mahalle sakinlerimizle bir araya gelerek talep ve önerilerine kulak verdik. Vatandaşlarımızdan dinlediğimiz ve sahada yaptığımız tespitler doğrultusunda mahallemizin ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli çalışmaları hızla başlattık. Ayrıca mahallemizde yürüttüğümüz çalışmaları da inceleyip son durumu değerlendirdik. Her mahallemize eşit ve etkin hizmet ulaştırmak için sahada olmaya ve Bodrum'umuz için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Tamer Mandalinci, Yerel Haberler, Politika, Belediye, Konacık, Ekonomi, Bodrum, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Mandalinci, saha ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı
Almanya’da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası Almanya'da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası
Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
Erdoğan’dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi Erdoğan'dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi
Mardin’de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Mardin'de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz

15:16
İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi Dünyaya böyle servis ettiler
İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi! Dünyaya böyle servis ettiler
14:57
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
14:37
Erdoğan’ın hediyesi Avrupa’da gündem oldu Meloni’nin kararı dikkat çekti
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti
14:34
Fikstür çekildi: Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
13:54
Buşehr’de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
Buşehr'de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
13:08
MSB’den Miçotakis’e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 15:40:01. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Mandalinci, saha ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.