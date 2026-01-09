Başkan Tamer Mandalinci'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Tamer Mandalinci'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Tamer Mandalinci\'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
09.01.2026 17:45  Güncelleme: 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının toplumsal bilinç ve demokratik işleyişteki önemine vurgu yaptı ve gazetecilerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Mandalinci mesajında:

"Toplumun bilgiye ulaşma köprüsü olan basınımız, sadece bir haber kaynağı değil; aynı zamanda şeffaf yönetimin, toplumsal bilincin ve demokratik işleyişin en güçlü teminatıdır. Zamanın tanıklığını yaparak gölgede kalan noktaları aydınlatan, hakikatin peşinde koşan her bir basın mensubu; halkımızın vicdanı, gözü ve kulağı olma sorumluluğunu fedakarca sırtlamaktadır. Bugün basın emekçilerimiz, halkın doğru ve tarafsız bilgi edinme hakkına hizmet ederken; ekonomik zorlukların yanı sıra mesleklerini yapmalarını engelleyen kısıtlamalarla da mücadele etmektedir. Ne yazık ki kalemini özgürce kullandığı için, sırf fikirleri ve yazdıkları nedeniyle parmaklıklar ardında olan gazetecilerin varlığı, demokrasimiz adına derin bir üzüntü kaynağıdır. Hemşehrilerimizin sesi olan, çalışmalarımızda bizlere ayna tutan yerel basınımız, Bodrum'a hizmet noktasında en önemli yol arkadaşlarımızdan biridir. Bizler, şeffaf belediyecilik anlayışımızla yerel basınımızla olan güçlü bağımızı her zaman koruyacak; düşüncenin özgürce ifade edildiği bir iklimi desteklemeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; ebediyete irtihal eden ve görevleri başında hayatını kaybeden gazetecilerimizi rahmetle anıyorum. Özgür fikirlerin halkın sesiyle buluştuğu, kalemlerin özgür kaldığı bir gelecek umuduyla tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor; çalışmalarında başarılar diliyorum" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Gazeteciler Günü, Tamer Mandalinci, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Tamer Mandalinci'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte şaşkına çeviren manzara Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi Trafikte şaşkına çeviren manzara! Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu
PFDK’den 489 kişiye men cezası PFDK'den 489 kişiye men cezası
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Benfica’da Jose Mourinho dönemi sona eriyor İşte yerine geçecek isim Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim
Mauro Icardi, Fenerbahçe’ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek

18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
15:55
YPG’ye büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 18:40:09. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Tamer Mandalinci'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.