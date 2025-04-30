Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci\'den 1 Mayıs Mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Mandalinci 1 Mayıs'ı, yeni bir toplumsal düzen arayışının, emeğin yeniden hak ettiği yere taşınmasının çağrısı olarak değerlendirdiği mesajında şunları söyledi:

"İnsanlık onurunun, emeğin kutsallığının ve hak mücadelesinin tarihe kazınmış simgesidir 1 Mayıs. İşçi sınıfının, daha adil ve eşit bir dünya için yürüttüğü büyük mücadelenin, yüz yıllık birikiminin ve bedellerle örülmüş kazanımlarının günüdür. Bugün, geçmişin direnişini, bugünün ağır sorumluluğunu ve geleceğin inşasını aynı anda omuzlarımızda taşıyoruz. 1 Mayıs, sadece bir kutlama değil; yeni bir toplumsal düzen arayışının, emeğin yeniden hak ettiği yere taşınmasının çağrısıdır. İşsizliğin değil istihdamın, yoksulluğun değil adil paylaşımın, güvencesizliğin değil insanca yaşam şartlarının hakim olması için verilen kararlı bir mücadelenin adıdır. Tekelleşmenin değil üretimin, ithalat bağımlılığının değil kendi çiftçisini, işçisini destekleyen politikaların hakim olduğu bir ekonominin savunulmasıdır. 1 Mayıs'ta bir kez daha alanlarda, meydanlarda, yüreklerimizde, emeğin onurunu ve özgürlüğün kararlılığını hep birlikte büyütelim" - MUĞLA