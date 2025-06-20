Bodrum Belediyesi Anaokullarında Mezuniyet Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Anaokullarında Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

20.06.2025 22:30
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Bodrum Belediyesi'ne bağlı anaokullarından mezun olan öğrenciler için yılsonu gösterisi ve mezuniyet töreni düzenlendi. Törende 90 öğrenci sahne aldı ve geleceğin teminatı olan çocukların mutluluğu için sosyal belediyecilik anlayışı vurgulandı.

Bodrum Belediyesi anaokullarının mezuniyet töreni yapıldı

MUĞLA - Bodrum Belediyesi Anaokullarından 2024-2025 eğitim-öğretim yılında mezun olan öğrenciler için yılsonu gösterisi ve mezuniyet töreni yapıldı.

Bodrum Belediye AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Özel Bodrum Lale-Süreyya Turgut Anaokulu, Özel Bodrum Yüzüncü Yıl Cumhuriyet Anaokulu ve Özel Bodrum Konacık Anaokulu'nun yılsonu gösterisi ve mezuniyet töreni 19 Haziran Çarşamba günü Nurol Kültür Merkezi'nde geniş bir katılımla gerçekleşti.

Törene Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, Belediye Gıda AŞ Genel Müdürü İbrahim Akbaş, anaokulu öğretmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Anaokullarında eğitim gören 5 yaş grubundan 90 öğrencinin sahne aldığı etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan yılsonu gösterisi katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.

Bodrum Belediye AŞ Anaokulları Koordinatörü Deniz Delibaş Turgay gerçekleştirdiği konuşmasında şunları söyledi:

"Muğla Büyükşehir Belediyemiz ile Bodrum Belediyemizin yollarının kesiştiği bu kıymetli dönemeçte ortak bir vicdan, ortak bir yürek ve ortak bir akılla ilerliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuğun mutlu ve adil bir başlangıca hakkı var. Bu başlangıç sevgi ile örülmüş sınıflarda, sorumluluklarla dolu yüreklerde, bilgi ile aydınlanmış akıllarda filizlenir. Bodrum sadece bir coğrafya değil, bir ruhtur. Beyaz duvarlarında yaslanan begonviller her sabah çocukların sesiyle uyanır. Rüzgarlarında umut, güneşinde azim, toprağında kök salan birlik vardır. ve bizler bu topraklarda her çocuğun ışıkla büyümesi için çalışıyoruz"

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını büyük bir özveri ile sürdürdüklerini belirten Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün üç anaokulumuzdan mezun olan çocuklarımızın hayatlarına bir nebze katkı sunabildiysek ne mutlu bize. 'Her çocuk eğitimi hak eder' anlayışıyla çıktığımız bu yolda, ektiğimiz tohumların birer fidana dönüştüğünü görmek bizler için büyük bir gurur kaynağı. Çocuklarımızla birlikte büyüdük, gelişip yeşerdik. Bundan sonra da her zaman olduğu gibi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. Onların mutluluğu ve başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız. Bu vesileyle; anaokullarımızda özveriyle görev yapan ve çocuklarımızın hayatına dokunan kıymetli çalışma arkadaşlarımıza, bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Mezun olan yavrularımıza da eğitim hayatları boyunca başarı, mutluluk ve sağlık diliyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi Anaokullarında Mezuniyet Töreni Gerçekleşti - Son Dakika

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