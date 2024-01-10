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Bodrum Belediyesi Cadde ve Sokak Tabelalarını Yeniliyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Cadde ve Sokak Tabelalarını Yeniliyor

Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde cadde ve sokak tabelalarını yenileme çalışması başlattı. Yarımada genelinde bütüncül bir görsel kent kimliği oluşturmayı hedefleyen çalışmada, bilgilendirme ve yönlendirme tabelaları Bodrum'un özgün yapısına uygun bir dille tasarlandı. Projenin ilk etabı 12 mahallede gerçekleştiriliyor ve toplamda 500 duvar tipi tabela, 1080 direk tipi tabela, 840 direk ve 20 bin 684 kapı numarası tabelasını kapsıyor.

Bodrum Belediyesi Cadde ve Sokak Tabelalarını Yeniliyor
10.01.2024 - 16:40,
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Bodrum Belediyesi tarafından ilçe genelinde cadde ve sokak tabelaları yenileme çalışması gerçekleştiriliyor.

Bodrum Belediyesi yarımada genelinde bütüncül bir görsel kent kimliği oluşturmak için bilgilendirme ve yönlendirme tabelalarını yeniliyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Numarataj Birimi tarafından proje uygulamasının yapıldığı çalışmada cadde ve sokak ismi, bina kapı numaraları, yön tabelaları ile kültürel değerler tabelaları Bodrum'un özgün yapısına uygun bir dille tasarlandı. Tasarımı, grafik tasarımcı Orkun Demirelli tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme ve yönlendirme tabelaları, Bülent Erkmen, Gözde Oral, Tuğcan Gürel, Lale Özgenel ve Bülent Tanju'dan oluşan uzman kurul tarafından seçildi. Tabelalarda Ege ve Akdeniz'in sahil kentleri ile özdeşleşen mavi ve beyaz renkler kullanıldı. Yarımadanın geleneksel taş yapılarının çatı köşelerinde yer alan "Gumbilleler" tabela formuna yansıtılırken levhalar üzerindeki bilgiler için modern mimariden referans alınan "Weissenhof Grotesk" yazı tipi kullanıldı.

Projenin ilk etabı Cevat Şakir, Cumhuriyet, Çarşı, Eskiçeşme, Gümbet, Tepecik, Torba, Türkkuyusu, Umurça, Kumbahçe, Yeniköy ve Yokuşbaşı mahallelerinde gerçekleştiriliyor. Çalışma, toplamda 500 duvar tipi tabela, 1080 direk tipi tabela, 840 direk ve 20 bin 684 kapı numarası tabelasını kapsıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, cadde ve sokak tabelalarının yenilenmesi projesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Bodrum Yarımadası'nın benzersiz güzelliklerini daha etkili bir şekilde yansıtmak, ilçemizin kimliğini daha belirgin hale getirmek amacıyla cadde ve sokak tabelalarını modern bir tasarım anlayışıyla yeniliyoruz. Bu çalışmalar ilçemiz sokaklarını daha anlaşılır ve düzenli bir hale getirecek. Bodrum'u hem tarihine hem de modern kimliğine uygun şekilde yeniden şekillendirme hedefimiz doğrultusunda, projelerimizle kentimize değer katmayı sürdüreceğiz." - MUĞLA

Kaynak: İHA
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