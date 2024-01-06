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Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi 2023 yılında 190 binin üzerinde çağrıyı cevapladı - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi 2023 yılında 190 binin üzerinde çağrıyı cevapladı

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Çağrı Merkezi Birimi, 2023 yılında 190 binin üzerinde çağrıyı cevapladı. 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezi, vatandaşların istek, öneri ve taleplerini ilgili birimlere iletiyor. Bodrum Belediyesi'ne gelen toplam 53 bin 646 talep, şikayet ve öneri de çağrı merkezi tarafından ilgili kurum ve müdürlüklere iletildi.

Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi 2023 yılında 190 binin üzerinde çağrıyı cevapladı
06.01.2024 - 15:59,  Güncelleme: 16:15
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Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Çağrı Merkezi Birimi 2023 yılında 190 binin üzerinde çağrıyı cevapladı.

7 gün 24 saat hizmet esasına dayalı olarak 24 personel ile hizmet veren Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi, vatandaşların istek, öneri ve taleplerini alarak ilgili birimlere iletiyor. Bodrum Belediyesi'nin "444 00 48" ve "153" numaralı çağrı numaraları, 2023 yılı ocak ayından aralık ayının sonuna kadar toplam 5 bin 295 saat 44 dakika hizmet verirken 190 bin 298 çağrıya cevap verdi.

Bodrum Belediyesi'nin ilgili birimlerine vatandaşların rahatlıkla ulaşabildiği Çağrı Merkezi; fen işlerinden temizlik işlerine, sosyal ve kültürel hizmetlerden park bahçelere, sokak hayvanlarından zabıta denetimlerine kadar belediyeyi ilgilendiren birçok talep, şikayet ve öneriyi kayıt altına alarak ilgili müdürlüklere iletiyor. Aynı zamanda Bodrum Belediyesi sorumluluğunda olmayan konu ve talepleri de kayıt altına alarak Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü gibi diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendiriyor.

2023 yılında Bodrum Belediyesine Flexcity üzerinden gelen toplam 53 bin 646 talep, şikayet ve öneri Çağrı Merkezi ekipleri tarafından alınarak ilgili kurum, kuruluş ve müdürlüklere iletildi.

Telefon çağrıları dışında Bodrum Belediyesi'nin Mail, WhatsApp, Çözüm Masası ve Sosyal Medya iletişim kanallarıyla gelen şikayet ve talepler de çağrı merkezi tarafından kayıt altına alınıyor.

WhatsApp İhbar Hattı ile 14 bin 739 talep, istek ve öneri ilgili müdürlüklere gönderildi. Sosyal medya ve dış kurumlar aracılığıyla ulaşan toplam 9 bin 537 talep ve şikayet ise çözüme kavuşturulmak üzere müdürlüklere ve e-posta aracılığıyla ilgili kuruluşlara iletildi.

Çağrı Merkezinin 4 yılda 798 bin 888 çağrı aldığını ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Halkımızın belediyesi halkımıza hizmet etmek, gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızdan gelen her türlü talep ve şikayetleri ilgili müdürlüklerimize, kurum ve kuruluşlara ileterek çözüme kavuşturulması için çalışıyoruz. Halkımızın bizlere ulaşabilmesi için her türlü iletişim kanalarımızı açık tutuyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi 2023 yılında 190 binin üzerinde çağrıyı cevapladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi 2023 yılında 190 binin üzerinde çağrıyı cevapladı - Son Dakika
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