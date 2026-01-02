Bodrum'da 2026'nın ilk bebeği Eylül oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bodrum'da 2026'nın ilk bebeği Eylül oldu

Bodrum\'da 2026\'nın ilk bebeği Eylül oldu
02.01.2026 17:55  Güncelleme: 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi, 2026 yılının ilk bebeği Eylülü ve ailesini ziyaret ederek, 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında mutluluklarına ortak oldu. Ziyaret sırasında aileye bebek bakım seti hediye edildi.

Bodrum Belediyesi, 2026 yılının ilk saatlerinde Bodrum'da dünyaya gelen "Eylül" bebeği ve ailesini ziyaret ederek ailenin mutluluğuna ortak oldu.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı Saha Çözüm ve Koordinasyon Merkezi ekipleri, Bodrum'da dünyaya gelen Eylül bebeği ve ailesini evinde ziyaret etti. Bodrum Belediyesi tarafından yürütülen "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, aileye Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci adına tebrikler iletildi. Ziyaret sırasında bebeklerin temel ihtiyaçlarını içeren bebek bakım seti hediye edildi. Eylül bebeğin ailesi, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan Bodrum Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

2025 yılında 575 bebeğe ziyaret

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, gerçekleştirilen bebek ziyaretleri ile ilgili şunları söyledi:

"Kent genelinde büyük bir hassasiyetle sürdürdüğümüz 'Hoş Geldin Bebek' projemiz ile ailelerimizin mutluluğuna ortak oluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında, 2025 yılı boyunca 575 bebeğimize 'Hoş Geldin' demenin sevincini yaşadık; şimdi ise 2026'nın ilk bebeği Eylül ile bu güzel yolculuğa devam ediyoruz. Bu heyecan ve özveri ile 2026 yılında da ailelerimizin yanında olmaya, sevgi ve dayanışmanın sıcaklığını her eve taşımaya devam edeceğiz" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bodrum, Bebek, Eylül, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da 2026'nın ilk bebeği Eylül oldu - Son Dakika

Azerbaycan Manat’ı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi Azerbaycan Manat'ı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama 3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı
Otomobil devi 173 binden fazla aracı geri çağırıyor Otomobil devi 173 binden fazla aracı geri çağırıyor
44 yıldır yayındaydı Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti 44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti
Trump’tan İran’daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

10:00
’’Mümkün değil’’ denilen oldu Real Madrid’den Arda için şoke eden karar
''Mümkün değil'' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar
09:46
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela’dan ilk görüntüler
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela'dan ilk görüntüler
09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 10:20:42. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da 2026'nın ilk bebeği Eylül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.