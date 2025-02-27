Bodrum Belediyesi'nden Kan Bağışı ve Kök Hücre Eğitimi - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi'nden Kan Bağışı ve Kök Hücre Eğitimi

Bodrum Belediyesi\'nden Kan Bağışı ve Kök Hücre Eğitimi

Bodrum Belediyesi, çalışanlarına yönelik 'Kan Bağışı ve Kök Hücre Bilgilendirme Eğitimi' düzenledi. Eğitimde Kızılay ve Milas Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri, katılımcılara bağış süreçleri ve bağımlılık konularında bilgi verdi. Eğitim sonrası kan bağışı kampanyası yapılacak.

27.02.2025 16:38  Güncelleme: 16:40
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Bodrum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeline "Kan Bağışı ve Kök Hücre Bilgilendirme Eğitimi" düzenlendi.

26 Şubat Çarşamba günü, Nurol Kültür Merkezinde Kızılay ve Milas Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri tarafından belediyenin farklı birimlerinde çalışanlara "Kan Bağışı ve Kök Hücre Bağışı" ile "Alkol, Tütün ve Madde Bağımlılığı" konularında eğitim verildi.

Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Neşe Acaroğlu, "Ulusal Güvenli Kan Temini Programı" hakkında bilgi verirken kan grupları, bağışçı tipleri, kan ve kök hücre bağış süreci ile bağış merkezleri hakkında paylaşımlarda bulundu. Eğitim programında yer alan Kızılay Bodrum Şube Başkanı Sait Güllüoğlu ise Kızılay'ın tarihi ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Klinik Psikolog Onur Buğday, katılımcılarla interaktif bir sunum gerçekleştirerek "Alkol, Tütün ve Madde Bağımlılığı" konularını ele aldı. Eğitim programının ardından Nurol Kültür Merkezinin önünde kan bağışı kampanyası yapıldı.

Kızılay tarafından 3-4 Mart tarihlerinde, 16.00- 22.30 saatleri arasında Bodrum Belediye Meydanında kan bağışı kampanyası düzenlenecek. Kampanyaya Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAK), AFAD Bodrum Gönüllüleri, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği, SAR Arama Kurtarma, Ayvalık Sakarya Arama Kurtarma (AYSAK), MAG AME-SAR (Acil Müdahale Ekibi) ve Muğla Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği (MAKAY) destek verecek.

Kan bağışı yapmak isteyen gönüllüler kimlikleriyle başvuru yapabilir. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Kızılay, Bodrum, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi'nden Kan Bağışı ve Kök Hücre Eğitimi - Son Dakika

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