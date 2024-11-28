Bodrum Belediyesi'nden Karakılçık Buğdayı Ekimi

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Bodrum Belediyesi'nden karakılçık buğday ekimi

MUĞLA - Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Karaova'da belediyeye ait tarım arazilerinde karakılçık buğdayı ekiyor.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, genetiği değiştirilmeden günümüze kadar ulaşmış Atalık tahıl karakılçık buğdayının üretimini sürdürülebilir hale getirmek için ekimini yaparak çiftçilere de ücretsiz tohum desteği sağlıyor. Tohum desteği alan çiftçiler, Kasım ayında ekip Haziran ayında ürettiği hasat miktarı içerisinden belediyeden aldığı karakılçık tohumunu Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne iade ederek kendi tohumluğunu ücretsiz elde edebilme fırsatı yakalıyor.