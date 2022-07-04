Bodrum Belediyesi'ne 3 ödül birden - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi'ne 3 ödül birden

04.07.2022 10:48
Bodrum Belediyesi'ne 3 ödül birden

Bodrum Belediyesi, iletişim, reklam ve sosyal medya yarışmasında 3 ödül kazandı.

Bodrum Belediyesi, iletişim, reklam ve sosyal medya yarışmasında 3 ödül kazandı.

Marketing Türkiye & BoomSonar iş birliğiyle hayata geçirilen ve Dijital Pazarlama İletişimi Platformu'nun (DPİP) destek verdiği Brandverse Awards'ta kazananlar gerçekleşen görkemli törenle ödüllerine kavuştu.

Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve 10 milyonun üzerinde etkileşim alan "Sana Söz Yine Baharlar Gelecek" isimli paylaşımıyla törende, 2 Gümüş ve 1 Altın ödüle layık görüldü. Ödülleri, foto muhabiri Mehmet Can Meral ve belediyenin sosyal medya sorumlusu Deniz Cantürk aldı.

Brandverse Awards'ta bu yıl başvuru yapan 1137 iş, Reklamcılar Derneği Başkanı Banun Erkıran'ın Jüri Başkanlığında, sektörün önde gelen isimlerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Brandverse Awards Ödül Töreni'nde, "Sosyal Medya ve Dijital", "Film", "Medya", "Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik", "Strateji" ile "Marka Deneyimi" bölümlerinde ödüller sahiplerine kavuştu. "Sosyal Medya ve Dijital - SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri" bölümünde ise sosyal medyanın en başarılı markaları ödüllendirildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Sana Söz, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi'ne 3 ödül birden - Son Dakika

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