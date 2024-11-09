Bodrum Belediyesi Saha Çözüm Ekiplerinden Vatandaşlarla Yakın İletişim - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Saha Çözüm Ekiplerinden Vatandaşlarla Yakın İletişim

Bodrum Belediyesi Saha Çözüm Ekiplerinden Vatandaşlarla Yakın İletişim

Bodrum Belediyesi'nin Saha Çözüm ve Koordinasyon ekipleri, ekim ayında şehir genelinde 563 vatandaşla görüşerek talepleri yerinde değerlendirdi. Ayrıca, 75 yaş üstü yaşlılar ve yeni bebek sahibi aileler ziyaret edilerek sosyal destek sağlandı.

09.11.2024 12:40  Güncelleme: 12:42
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Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne Saha Çözüm ve Koordinasyon ekipleri, saha çalışmalarını sürdürerek vatandaşlarla temas kuruyor.

Bodrum genelinde çalışmalarını titizlikle sürdüren Saha Çözüm ekipleri, saha çalışmalarıyla vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin çözümler üretmek için talep, öneri ve şikayetleri yerinde değerlendiriyor. Saha Çözüm ekipleri ekim ayı boyunca 5 bölge ve 56 mahallede yaptığı saha çalışmalarında 563 vatandaşla görüştü. Yalıkavak, Müskebi, Bodrum ve Kumbahçe pazar yerlerinde ziyaretler gerçekleştiren ekipler, 551 kişi ile temas kurdu. Ayrıca esnaf ziyaretleri kapsamında toplam 668 işletmede bin 395 esnafla bir araya gelindi. Görüşmelerde vatandaşların talep ve önerileri ilgili birimlere iletilerek takibi yapıldı.

Saha Çözüm ekipleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle Bodrum'da ikamet eden 75 yaş üstü 108 vatandaşı evinde ziyaret etti. Vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik sosyal destek sağlandı.

Saha Çözüm ekipleri "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında, ekim ayı boyunca yeni bebek sahibi olmuş 31 aileyi ziyaret etti. Ziyaretlerde Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin selam ve sevgileri iletilirken bebeklerin temel ihtiyaçlarını içeren hediye setleri ailelere takdim edildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Saha Çözüm ekiplerine yönelik yaptığı açıklamada, "Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyetlerine devam eden Saha Çözüm ve Koordinasyon ekibimiz, saha çalışmalarında vatandaşlarımızla temas kurarak ilk ağızdan sorunlara çözüm üretmeye gayret ediyor. Ekibimizin çalışmaları bizlere de yol haritası oluşturuyor. Hangi mahallede hangi sorunun ağırlıkta olduğu ile ilgili de rahatlıkla fikir sahibi olabiliyoruz. Halkımızın taleplerine hızla cevap vermek ve sorunları yerinde tespit ederek müdahalede bulunmak için emek veren saha ekibimize teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi Saha Çözüm Ekiplerinden Vatandaşlarla Yakın İletişim - Son Dakika

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