Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanlarına Müdahale Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanlarına Müdahale Ediyor

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ocak ayından bu yana ihbar edilen 3 bin 738 sokak hayvanına gerekli müdahaleyi yaparak, kısırlaştırma, mikroçip takma, aşı yapma ve sahiplendirme gibi hizmetler sunuyor.

10.06.2024 12:05
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Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde çalışmalarını titizlikle yürütürken ocak ayından bu yana ihbar edilen 3 bin 738 sokak hayvanına gerekli müdahaleyi yaptı.

İlçe genelinde çalışmalarını titizlikle yürüten Veteriner İşleri Müdürlüğü, ocak ayından bu yana ihbar edilen 3 bin 738 sokak hayvanına gerekli müdahaleyi yaptı. Ekipler tarafından toplam 476 köpek, 2 bin 945 kedi kısırlaştırılırken 4 bin 442 sokak hayvanına mikroçip takıldı. Ayrıca 4 bin 423 sokak canına kuduz aşısı yapan ekipler, 84 köpeği ve 50 kediyi sahiplendirdi.

Yaralı yaban domuzu tedavi edildi

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı halde bulunan yaban domuzunu tedavi ederek Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti. Yalıkavak Mahallesi'nden gelen yaralı yaban domuzu ihbarı üzerine Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal etti. Veteriner eşliğinde bölgeden alınan yaralı yaban domuzu, tedavi için Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi'ne götürüldü. Veterinerler tarafından tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi olmayan yaban domuzu, tedavi sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sokak hayvanları ile ilgili yaptığı açıklamada sahiplenme oranlarının artış göstermesinin gerekliliğine vurgu yaparak, "Bakıma ve yardıma muhtaç olan tüm sokak canları için ekiplerimiz, hiçbir ayrım gözetmeksizin çalışmalar yürütüyor. Gelen tüm ihbarları değerlendirerek elinden geldiğince yardıma koşuyor. Sokaktaki özellikle kedi ve köpek popülasyonunu azaltmak için vatandaşlarımızdan da duyarlı olmalarını bekliyoruz. En az bir sokak canına ailemizde yer açabilirsek hem kendimize sadık bir dost edinmiş oluruz hem de sokaktakilere yuva oluruz" dedi.

Sokak canlarına yuva olmak isteyenler, "444 00 48" Çağrı Merkezinden ilgili müdürlüğe bağlanarak detaylı bilgi alabilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanlarına Müdahale Ediyor - Son Dakika

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