Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası, Turistik Harita İçin İş Birliği Protokolü İmzaladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesi'ne ait Turistik haritanın Bodrum Ticaret Odası tarafından kullanılması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde gerçekleşen protokol törenine Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Topan ve basın mensupları katıldı. Protokol kapsamında, Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve tüm hakları Belediye'nin elinde bulunan turistik Bodrum haritası, Bodrum Ticaret Odası tarafından kentin tanıtımını yapmak amacıyla kullanılacak.

Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Bodrum'a gelen turistlerin büyük bir bölümünün klasik haritayı aradığını belirterek, "Özellikle gemilerle gelen orta yaş ve üstü turistler klasik haritayı açıp ona bakarak çarşıyı ve tarihi yerleri geziyorlar. Mevcut haritayı geliştirerek tekrar Bodrum turizmine katkı vermeye gayret ediyoruz. 2024 yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlere iyi bir katkı yapmış oluruz." dedi.

Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Topan ise, "Bodrum Ticaret Odası olarak haritayı çok sayıda bastırıp havalimanı, gemi yanaşma iskelesi gibi turistik yerlere bırakmayı ve bittikçe baskıya devam etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, imzalanan protokolle ilgili olarak, "Bodrum gibi dünyaca ünlü bir kentin detaylı bir tanıtım haritasının olmaması düşünülemezdi. Turistik Bodrum Haritası'nda üzerinde yaşadığımız yarımadanın her noktasına yer vermeye çalıştık. Mavi bayraklı plajlarından-terkedilmiş köylerine, tarihi Leleg Kentlerinden günümüz mahallelerine, mandalina bahçelerinden su sarnıçlarına, değirmenlere kadar pek çok bilgiyi haritamıza işleyerek güncel bir Bodrum rehberi oluşturduk. İnsanların bu haritayı incelediklerinde Bodrum'un sadece Bodrum merkezden ibaret olmadığını tarihi ve doğal değerleriyle ne kadar zengin bir yarımada coğrafyası olduğunu gösterdik. Çocuklarımızın Bodrum'u daha iyi tanıması için Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz işbirliğinde okullarımıza asılması için özel harita baskıları yaptırdık. Bugün geldiğimiz noktada Ticaret Odamız ile imza atacağımız bu protokolle Turistik Bodrum Haritası'nı özellikle turizm sektöründe daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacak" diye konuştu.

Bugüne kadar Türkçe ve İngilizce olarak 100 bin adet basılan harita, fuarlarda, havaalanlarında, otogarlarda ve turizmle uğraşan esnaf aracılığıyla Bodrum tanıtımına katkı sunmaya devam ederken Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası'nın internet sitelerinden de vatandaşlar tarafından ulaşılabiliyor. - MUĞLA