Bodrum'da Makilik Alanda Yangın

Haber: Fatih Bozoğlu

(MUĞLA) - Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi'nde makilik alanda yangın çıktı.

Bitez Mahallesi Ortakent Üniversite Caddesi'nde bulunan makilik alanda çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve orman ekipleriyle müdahale edildiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bitez-Ortakent arasında meydana gelen yangına ilişkin yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerlerine çok yakın bir noktada olmadığını ancak rüzgar nedeniyle tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Mandalinci, "İtfaiye ekiplerimiz ve orman ekiplerimiz şu anda özellikle makilik alanda yangına müdahale ediyorlar. Yine iş makineleriyle alan açılmakta ve şu anda yangına hem itfaiye hem iş makineleri hem arazöz hem de orman ekiplerimiz tarafından müdahalelerimiz gerçekleştirilmektedir" dedi.