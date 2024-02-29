Bodrum'da 12 hayvanı zehirlediği iddia edilen şahıs yakalandı
Şüpheli, 45 ayrı güvenlik kamerası izlenerek yakalandı
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 12 kedi ve köpeği zehirleyen şüpheli, jandarmanın 45 ayrı güvenlik kamerasına ait 72 saatlik görüntüleri izlemesi ile yakalandı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Geçen hafta sonu Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde yiyecekten zehirlenen 1'i sahipli 4 köpek ve 3 kedi telef olurken, 5 köpek Bodrum Belediyesi Turgutreis Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilerek sağlıklarına kavuşturulmuştu. Olayın ardından Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu üyeleri ile mahalle sakinleri, failin bulunup cezalandırılması talebiyle imza toplayarak suç duyurusunda bulunmuştu.
45 güvenlik kamerası, 72 saatlik görüntü incelendi
Olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. JASAT ve Akyarlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede 3 günlük 72 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Toplam 45 güvenlik kamerasındaki görüntüleri inceleyen ekipler, olayın failinin bölgede gece bekçiliği yapan İbrahim Ö. olduğunu tespit etti. Taze tavuğun içerisine zehir koyarak hayvanların bulunduğu alana bıraktığı ifade edilen şüphelinin evine operasyon yapıldı. Şüpheli gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada toz zehir bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarında zehir koyduğu tavukları yola bıraktığı belirlenen şahsın mahkemede çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Karakoldaki işlemleri tamamlanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Şahıs, "evcil hayvanı kasten öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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