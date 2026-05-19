Bodrum\'da kalabalık meydanlara sığmadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, fener alayı ve Sertap Erener konseriyle kutlandı. Kutlamaya katılan binlerce kişi, meydanı tıklım tıklım doldurdu.

Milta Marina'dan başlayan fener alayına binlerce vatandaş katıldı. Ellerinde, Atatürk resimleri, bayraklar ve meşalelerle marşlar söyleyerek meydana ulaşan vatandaşlar, meydanı tıklım tıklım doldurdu. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sahneye gaziler ile birlikte çıktı. Başkan Mandalinci, sahnede yaptığı konuşmada, "Bugün burada yalnızca bir bayramı kutlamak için değil, cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalacağını simgeleyen kurtuluş ve bağımsızlık meşalesini hep beraber taşımak için bir aradayız. 19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak milli mücadeleyi başlattığı, bir milletin yeniden umutlarını filizlendirdiği günün adıdır. İşte o gün yakılan özgürlük ateşi, biraz önce sizler sayesinde Bodrum'da aynı kararlılıkla, aynı azimde yanmaya devam etti. Hepinizle gurur duyuyorum. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, kıymetli çocuklar; ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyeti gençlere emanet etmiştir. İşte yarının aydınlık gençleri, cumhuriyetin bekçileri, yılmaz savunucuları; emanetini aldığı atasından durmadan, yorulmadan cumhuriyet değerleriyle Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için çalışmaya devam edecek" dedi.

Başkan Mandalinci, Sertab Erener'e çiçek takdim etti. Sevilen sanatçı Sertab Erener, şarkılarını meydandaki binlere söyledi. - MUĞLA