Bodrum\'da 2024 Son Muhtarlar Toplantısı Gerçekleşti

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2024 yılının son muhtarlar toplantısı Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin öncülüğünde gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Muhtarlar Toplantısı Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin öncülüğünde Herodot Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Muhtarlık İşleri Müdürü Murat Kurtini, Muğla Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığı (Bodrum ve Milas) Koordinatörü Meclis Üyesi Abdullah Engin Başol, Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Murat Taşdemir, ADM Elektrik yetkilileri, Belediye Başkan yardımcıları, birim müdürleri ile personelleri, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri üzerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yapılan toplantıda, Başkan Tamer Mandalinci, mahalle muhtarlarından gelen temizlik, yol bakım onarım, aydınlatma, ağaç budama çalışmaları gibi konularla ilgili talepleri dinledi. Başkan Mandalinci, mahalle muhtarlarından gelen talepleri değerlendirerek ilgili başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerine talimat verdi.

Bodrum Belediyesi olarak 2025 yılında mahallelerde yapacakları çalışmalardan bahseden Başkan Mandalinci, "Yıl içerisinde sizden gelen talepleri hassas ve şeffaf bir şekilde Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz ile beraber inceleyip değerlendirdik. İmkanlarımız dahilinde hızlı bir şekilde müdahale etmeye çalıştık. Özellikle 2025 yılında araç gereç sayımızı artıracağız. Şubat ve Mart ayında sahada etkin çalışan birimlerimizin personel kadrosunu güçlendireceğiz. Muhtarlarımızın mahalleri için vermiş olduğu çabalar bizler için çok kıymetli. O yüzden sizleri her konuda desteklediğimiz gibi bundan sonraki süreçte de sizleri desteklemeye devam edeceğiz. 2025 yılında yapılacak her şeyi 2024 yılından çok daha iyi yapmak, mahallelerimizin sorunlarını daha iyi tespit edip daha doğru çözümler üretmek için görevimizin başında olacağız. Mahalle muhtarlarımıza emeklerinden dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - MUĞLA