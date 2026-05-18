Bodrum'da depreme hazırlık için 'Yapı Stoku Envanteri' protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da depreme hazırlık için 'Yapı Stoku Envanteri' protokolü

Bodrum\'da depreme hazırlık için \'Yapı Stoku Envanteri\' protokolü
18.05.2026 19:44  Güncelleme: 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi ile İMO Muğla Şubesi arasında imzalanan protokolle, ilçedeki 3 bin yapının deprem güvenliği değerlendirilecek ve yapı stoku envanteri oluşturulacak.

Bodrum Belediyesi ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Muğla Şubesi arasında, ilçe genelindeki yapıların deprem riski açısından güvenliğinin değerlendirilmesi ve yapı stoku envanterinin oluşturulması amacıyla "Ortak Hizmet Projesi Protokolü" imzalandı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin ev sahipliğinde belediye toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine; İMO Muğla Şube Başkanı Levent Çimen ve yönetim kurulu üyeleri ile İMO Bodrum Temsilcisi Metin Soylu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İmzalanan protokol kapsamında, Bodrum ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve ilk etapta belirlenen 3 bin yapının envanteri çıkarılacak. 6 ay süreyle uygulanacak proje ile yapıların deprem riski açısından güvenliği detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

İmza töreninde konuşan İMO Muğla Şube Başkanı Levent Çimen, daha önce Milas ve Menteşe ilçelerinde tamamladıkları bu çalışmayı Bodrum'da başlatmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 6 Şubat depremlerinin mevcut yapı stoklarındaki problemleri bir kez daha gün yüzüne çıkardığını belirten Çimen, özellikle 1999 öncesi yapıların durumunun tespit edilerek raporlanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilçenin deprem kuşağında yer aldığına dikkat çekerek güvenli yapılaşmanın önemine değindiği konuşmasında şunları kaydetti:

"Bodrum'daki mevcut yapı stokumuzun günden güne artması ve özellikle eski zamanlardan gelen yığma yapılar ile deniz kumunun kullanıldığı binaların durumu en öncelikli konularımızdan biridir. Yapıların güncel dayanımlarının ölçülmesi, kentsel dönüşüm çalışmalarının sağlıklı ilerlemesi ve dayanıksız yapıların tespit edilerek muhtemel risklerin önlenmesi için bu envanter çalışması kritik bir başlangıç noktasıdır. İMO'nun tespit edip tarafımıza aktardığı raporlar doğrultusunda, riskli yapıları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bildirerek çevresel kentsel dönüşüme dahil edilmeleri için gerekli adımları atacağız. Bu önemli çalışmada emeği geçen İMO Muğla Şube Başkanımız Levent Çimen'e, İMO Bodrum Temsilcimiz Metin Soylu'ya ve kıymetli ekiplerine teşekkür ediyor, protokolümüzün ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da depreme hazırlık için 'Yapı Stoku Envanteri' protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü
Kerkük-İstanbul uçuşları iki ay aradan sonra yeniden başladı Kerkük-İstanbul uçuşları iki ay aradan sonra yeniden başladı
Kabine üyelerinden “İyi ki Erdoğan“ paylaşımı Kabine üyelerinden "İyi ki Erdoğan" paylaşımı
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri netleşti Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı
Okan Buruk’tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik Okan Buruk'tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik

20:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in Sumud Filosu’na saldırısını lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını lanetliyorum
20:34
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
20:17
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
20:02
Mersin’deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6’ya yükseldi Önce eski eşini öldürmüş
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş
19:27
“İYİ Parti’den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti’ye katılacak“ iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
"İYİ Parti'den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti'ye katılacak" iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
18:36
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 21:17:37. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da depreme hazırlık için 'Yapı Stoku Envanteri' protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.