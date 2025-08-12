Bodrum\'da \'365 Gün Turizm\' Zirvesi Yapıldı

İş dünyasının dinamiklerini yakından takip eden ve kısa sürede ekonomi yayıncılığında önemli bir noktaya gelen Türkiye'de İş Dünyası Dergisi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlediği "365 Gün Bodrum Mümkün mü?" zirvesiyle kentin gündemine damga vurdu.

İhlas Medya Grubu bünyesinde yayın hayatını sürdüren derginin organize ettiği zirvede, Bodrum'da 12 ay turizm yapılabilir mi, yapılırsa sonuçları ne olur, bölgenin bu potansiyele uygunluğu ve turizm ile iş dünyasının beklentileri masaya yatırıldı.

Türkiye'de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Topak'ın moderatörlüğünü yaptığı program, Sianji Well Being Resort Bodrum'da gerçekleştirildi. Zirveye, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Zağlı, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, Bodrum İlçe Spor Müdürü Oktay Dumruk, İhlas Medya Grubu Başkanı Aslıhan Ören, Sianji Well Being Resort sahibi Recai Çakır, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda turizmci katıldı.

Gıda, teknoloji, enerji, tekstil, hazır giyim, turizm ve gayrimenkul gibi pek çok sektörde Türkiye'deki son durumu analiz eden dergi, zirvede Bodrum'un sorunlarını da gündeme taşıdı.

Açılış konuşmasında Celal Topak, "365 gün Bodrum mümkün mü?" sorusunu katılımcılara yönelterek, görüşlerini aldı. Protokol konuşmalarının ardından 12 ay turizm olasılığı üzerine değerlendirmeler yapıldı. Program sonunda Aslıhan Ören, Bodrum Kaymakamı ve diğer davetlilere katılım belgelerini takdim etti. - MUĞLA