Bodrum Belediyesinden hayat kurtaran çağrı

Bodrum Belediyesi, muhtemel afetlere karşı toplumsal farkındalığı artırmak ve vatandaşların hazırlık seviyesini güçlendirmek amacıyla "Hazırlıklı Ol, Güvende Kal" sloganıyla kapsamlı bir bilgilendirme kampanyası başlattı.

Bodrum Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya kapsamında deprem ve sel gibi doğal afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken önlemler vatandaşlarla paylaşılıyor.

Bodrum Belediyesi'nin internet sayfası için hazırlanan dijital içerikler, bilgilendirme afişleri ve broşürlerle afet bilincinin artırılması hedefleniyor.

Kampanya kapsamında vatandaşlara, her ailenin mutlaka bir Afet ve Acil Durum Planı hazırlaması öneriliyor. Muhtemel bir afet sırasında iletişim kopukluklarının önüne geçebilmek amacıyla aile bireylerinin buluşma noktalarını önceden belirlemesi, iletişim bilgilerini içeren acil durum kartları hazırlaması ve herkesin bu plana hakim olması gerektiği vurgulanırken, Afet ve Acil Durum Çantasının hazır bulundurulmasının da hayati önem taşıdığı belirtiliyor.

Afet öncesi hazırlık çalışmalarının önemli bir parçası olan "Tehlike Avı" uygulamasıyla evlerde muhtemel risklerin önceden tespit edilmesi amaçlanıyor. Deprem sırasında devrilerek ya da düşerek yaralanmalara neden olabilecek eşyaların sabitlenmesi gerektiğine dikkat çekilirken vatandaşlara sabitlenmesi gereken eşyalar da detaylıca anlatılıyor. Ayrıca tüm aile bireylerinin elektrik ve doğal gaz vanalarının yerini öğrenerek gerektiğinde güvenli şekilde kapatabilmesi önerilerinde bulunuluyor.

Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan içeriklerde deprem anında panik yapılmaması gerektiği vurgulanarak sarsıntı süresince "Çök, Kapan, Tutun" hareketinin uygulanmasının önemine değiniliyor. Sel ve taşkın riskine karşı da yapılması gerekenler hakkında bilgiler veriliyor.

Kampanya kapsamında hazırlanan afiş ve broşürlerde yer alan QR kodlar sayesinde vatandaşlar, kendilerine en yakın Acil Toplanma Alanlarını harita üzerinden kolaylıkla görüntüleyebiliyor. Aynı sistem üzerinden Tehlike Avı uygulamasına ilişkin detaylı bilgilere de erişim sağlanabiliyor.

Bodrum Belediyesi yetkilileri, tüm vatandaşları afetlere karşı hazırlıklı olmaya ve gerekli önlemleri vakit kaybetmeden almaya davet etti. - MUĞLA