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Bodrum'da apart otelde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bodrum'da apart otelde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir apart otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerindeki bir otelde sabaha karşı meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüyerek otel bahçesindeki ahşap kapalı alanı tamamen kullanılamaz hale getirdi. Yangının çıkış sebebi ise incelenmektedir.

Bodrum\'da apart otelde çıkan yangın söndürüldü
15.01.2024 - 22:53,  Güncelleme: 22:55
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Bodrum'da apart otelde yangın

Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir apart otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerindeki bir otelde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel bahçesinde ahşap kapalı alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahaleleri sonucunda söndürülürken, yangının çıktığı kapalı alan tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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