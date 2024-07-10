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Bodrum'da 'Ateş Savaşçıları' alevlerle göğüs göğüse mücadele ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf eden 'Ateş Savaşçıları', alevlerle adeta göğüs göğüse mücadele ediyor.

Bodrum'un Pınarbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler geniş bir alana yayılırken, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi ise zaman zaman ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor. Alevlerin kontrol altına alınması için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 helikopter 8 uçak ile havadan, 33 arazöz, 16 su tankeri, 5 dozer ve 271 personel ile karadan söndürme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Birçok kurum ve vatandaşın da destek verdiği söndürme çalışmalarında 'Ateş Savaşçıları' ise adeta alevlerle göğüs göğüse mücadele ediyor. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için bölgede çalışmalar aralıksız devam ediyor.