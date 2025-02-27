Bodrum'da Binnaz Karakaya Spor Salonu Yenilendi - Son Dakika
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Bodrum'da Binnaz Karakaya Spor Salonu Yenilendi

Bodrum\'da Binnaz Karakaya Spor Salonu Yenilendi

Bodrum Belediyesi, Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda zemin bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Yenileme sayesinde sporcuların güvenliği ve konforu artırıldı.

27.02.2025 17:12  Güncelleme: 17:16
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Bodrum Belediyesi tarafından Binnaz Karakaya Spor Salonu'nun zemininde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Yapılan yenileme çalışmalarıyla salon, sporcular için daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Yalıkavakspor Kadın Hentbol Takımı ile Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı'nın antrenman ve maçlarına ev sahipliği yapan salon, bölgedeki en önemli spor alanlarından biri olma özelliğini taşıyor. Zemin iyileştirme çalışmaları sayesinde sporcular, daha güvenli bir ortamda performans sergileyebilecek, sakatlık riski en aza indirilecek.

Binnaz Karakaya Spor Salonu, yalnızca profesyonel sporculara değil, amatör sporculara ve altyapı takımlarına da hizmet veriyor. Bodrum'da spor bilincini artırmak, gençleri spora teşvik etmek ve sağlıklı bir yaşam tarzını desteklemek adına önemli bir rol üstlenen salon, farklı yaş gruplarından sporcuların antrenman ve maçlarını gerçekleştirdiği bir merkez konumunda yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Bodrum, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da Binnaz Karakaya Spor Salonu Yenilendi - Son Dakika

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