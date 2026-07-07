Çamlık Cami Önü Meydanı düzenleniyor - Son Dakika
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Çamlık Cami Önü Meydanı düzenleniyor

Çamlık Cami Önü Meydanı düzenleniyor
07.07.2026 15:33  Güncelleme: 15:36
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Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Çamlık Mahallesi'ndeki Çamlık Cami önünde 3 bin metrekarelik alanda kumlu parke kaplama çalışmalarına başladı. Meydan ve bağlantı yollarının daha düzenli, güvenli ve estetik hale getirilmesi hedefleniyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Çamlık Mahallesinde bulunan Çamlık Cami önündeki meydanda düzenleme çalışmaları başladı.

Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalar kapsamında, cami önündeki meydan ve meydana bağlanan yollarda kumlu parke kaplama uygulaması gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla meydan ve bağlantı yollarının daha düzenli, güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedeflenirken, bölgenin estetik görünümünün de güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince titizlikle sürdürülen çalışmaların tamamlanmasının ardından Çamlık Cami önündeki meydan ve bağlantı yolları, vatandaşların daha güvenli ve konforlu şekilde kullanabileceği bir görünüme kavuşacak.

Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını planlama doğrultusunda sürdürerek kent estetiğini güçlendirmeye ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerine devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çamlık Cami Önü Meydanı düzenleniyor - Son Dakika

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